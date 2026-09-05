مسئول روسي: على واشنطن أخذ الحقائق الميدانية لأوكرانيا في الاعتبار

نقلت وكالة تاس عن نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف، أنه على واشنطن أن تأخذ في الاعتبار الحقائق الميدانية حيث يتغير الوضع ضد كييف.

وأكد نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف أنه ينبغي لـ«واشنطن» أن تأخذ في الحسبان الحقائق على الأرض في التسوية الأوكرانية، مشيرا في تصريح لوكالة أنباء «تاس» الروسية، ردا على طلب للتعليق على زيارة ويتكوف وكوشنر، إلى أن الوضع يسير نحو الأسوأ بالنسبة لكييف.

وأضاف ريابكوف: «الحقيقة هي أن التطورات التي شهدتها (قمة أنكوريج) والفترة التي أعقبتها، أثارت العديد من التساؤلات حول مدى استعداد الجانب الأمريكي، في تعاطيه مع مجموعة القضايا المعقدة التي تحتاج إلى معالجة، وأوضح المسؤول الروسي:«ولا تزال هذه التساؤلات دون إجابة».

بدورها، أشارت الخبيرة في الشؤون الخارجية لحزب «تحالف سارة فاجنكنيشت من أجل العقل والعدالة» الألماني سيفيم داجدلين، ضمن آخر تطورات الحرب الروسية الأوكرانية المندلعة ما بين «موسكو» من جانب وعلى الجانب الآخر؛ «كييف» وحلفاؤها، إلى أن «برلين» لم تقدم أي أدلة على تورط «موسكو» في حادثة الطائرة المسيّرة في لايبزيج في 5 أغسطس الماضي ولم تثبت صحة اتهاماتها.

وقال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، عبر «تليجرام»، إن ستيف ويتكوف، المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وجاريد كوشنر، صهر الرئيس الأمريكي، سيصلان إلى كييف، غدا الأحد بعد زيارة إلى موسكو.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، ضمن آخر تطورات الحرب الروسية الأوكرانية المستمرة منذ 24 فبراير 2022، استهداف «قوات موسكو»، مراكز لوجستية وأخرى للصناعة العسكرية ومحطات للطاقة ومخازن تابعة للقوات الأوكرانية.

وفي وقت سابق، قالت وسائل إعلام، إن 4 قتلى سقطوا في غارة روسية على جنوب شرق أوكرانيا، وقالت الدفاع الروسية، ضمن آخر تطورات الحرب الروسية الأوكرانية، إن قواتها قصفت ليلا مصانع للمعادن بمقاطعة دنيبروبيتروفسك يستخدمها المجمع الصناعي العسكري الأوكراني، كما ضربت أهدافا لوجستية في جنوب أوكرانيا، وفق لما ذكرته وكالة «سبوتنيك» الروسية للأنباء.