30 % تخفيضات على الأدوات المدرسية والزي بمعارض أهلاً مدارس بالمنيا .. شاهد

أدوات مدرسية ومكتبية وزي مدرسي وحقائب وأحذية بتخفيضات تصل الي 30 % بمعارص أهلا مدارس بالمنيا ، وذلك في إطار توجيهات اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، لتوفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة ، فيشهد مركز سمالوط حراكا مع اقتراب انطلاق العام الدراسي الجديد، لإحكام السيطرة على الأسواق، ومجابهة غلاء الأسعار، ورفع العبء عن كاهل الأسر.

فقد تفقد المهندس عويس الغرياني، رئيس مركز ومدينة سمالوط، منافذ بيع السلع الغذائية والتي تأتي ضمن سلسلة متواصلة من المتابعات الرقابية والتنفيذية الهادفة للوقوف على مدى جاهزية تلك المنافذ لتلبية الاحتياجات المتزايدة والمتنوعة للأسرة والطلاب مع بدء العام الدراسي، والاطمئنان على توافر السلع الاستراتيجية بكميات كافية تغطي الاستهلاك المحلي وتمنع أي محاولات للاحتكار أو استغلال المواطنين.

وأوضح الغرياني أنه تم توفير السلع والمواد الغذائية الأساسية بأسعار مخفضة بصورة ملحوظة تصل نسبتها إلى 30% مقارنة بمثيلاتها في الأسواق الخارجية٠

وأشار الي أن هذه الجهود المبذولة لا تقتصر على قطاع السلع الغذائية فحسب، بل تتكامل مع التوسع في إقامة منافذ ومعارض "أهلًا مدارس" بمختلف نطاق المدينة وقري المركز، بهدف توفير كافة المستلزمات المدرسية، والأدوات المكتبية، والزي المدرسي، والأحذية بأسعار اقتصادية مدعومة، مما يسهم بشكل مباشر في مساندة أولياء الأمور وتخفيف التكاليف الاقتصادية المرتبطة بتجهيز الطلاب لاستقبال العام الدراسي الجديد في بيئة داعمة ومستقرة.

وشدد رئيس المركز على ضرورة الالتزام بالأسعار المعلنة للجمهور وعدم التهاون مع أي مخالفات، مع ضرورة ضمان جودة كافة المعروضات وسلامتها الغذائية والصحية ، مؤكداً على أهمية استمرار تدفق السلع بكميات تلبي احتياجات المواطنين طوال اليوم ودون انقطاع، وموجهًا بتكثيف أعمال الرقابة والتفتيش الدوري لرصد أي ممارسات سلبية، وضمان الانضباط وتحقيق الاستقرار داخل الأسواق ومنافذ البيع المختلفة على مستوى المركز.

وأكد الغرياني علي تواصل الأجهزة التنفيذية بمحافظة المنيا بقيادة اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، جهودها لخدمة المواطنين وتلبية طموحاتهم، مؤكداً أن أبواب المنافذ لبيع السلع الغذائية، ومعارض "أهلًا مدارس" مفتوحة دائماً لتقديم خدماتها بكفاءة عالية وأسعار تلائم الجميع، حرصاً على ترسيخ دعائم التكافل الاجتماعي والتخفيف الفعلي عن كاهل الأسر.

شاهد اللينك " معارض اهلا مدارس".

https://youtu.be/nkmBLZBxyfw