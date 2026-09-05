قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إجراء عاجل من الكهرباء لتحصيل 12مليار جنبه من محاضر سرقات التيار
6 برامج جديدة في الحج السياحي.. تفاصيل المستويات والأسعار
فيديوجراف توعوي حول خطوات التنسيق الإلكتروني للقبول بالجامعات الحكومية والمعاهد
بعد إحالتها للمفتي.. وصول سارة خليفة للمحكمة لنظر الحكم بقضية تصنيع المخدرات
الجزر أم البطاطا الحلوة.. أيهما أفضل لصحة العين والقلب ؟
صداع الـ34 لاعبًا.. هل يبدأ عموتة ثورة التصفية داخل الأهلي في يناير؟
بهاء سلطان يتعرض إلى حادث سير.. تفاصيل
ارتفاع جديد في درجات الحرارة.. الأرصاد الجوية توضح
30 % تخفيضات على الأدوات المدرسية والزي بمعارض أهلاً مدارس بالمنيا .. شاهد
خبير سياحة يكشف طريقة التأكد من صحة تأشيرة العمرة
الشيخ محمد أبو بكر: عقد الزواج فى المساجد رائع والرقص فيها مرفوض شرعًا وعرفًا
علي جمعة: إذا اثقلتك الذنوب ووجدت صعوبة في التوبة فأكثر من الصلاة على النبي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

30 % تخفيضات على الأدوات المدرسية والزي بمعارض أهلاً مدارس بالمنيا .. شاهد

معرض أهلا مدارس
معرض أهلا مدارس
ايمن رياض

أدوات مدرسية ومكتبية وزي مدرسي وحقائب وأحذية بتخفيضات تصل الي 30 %  بمعارص أهلا مدارس بالمنيا ، وذلك في إطار توجيهات اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، لتوفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة ، فيشهد مركز سمالوط حراكا مع اقتراب انطلاق العام الدراسي الجديد، لإحكام السيطرة على الأسواق، ومجابهة غلاء الأسعار، ورفع العبء عن كاهل الأسر.

فقد تفقد المهندس عويس الغرياني، رئيس مركز ومدينة سمالوط، منافذ بيع السلع الغذائية والتي تأتي ضمن سلسلة متواصلة من المتابعات الرقابية والتنفيذية الهادفة للوقوف على مدى جاهزية تلك المنافذ لتلبية الاحتياجات المتزايدة والمتنوعة للأسرة والطلاب مع بدء العام الدراسي، والاطمئنان على توافر السلع الاستراتيجية بكميات كافية تغطي الاستهلاك المحلي وتمنع أي محاولات للاحتكار أو استغلال المواطنين.

وأوضح الغرياني أنه تم توفير السلع والمواد الغذائية الأساسية بأسعار مخفضة بصورة ملحوظة تصل نسبتها إلى 30% مقارنة بمثيلاتها في الأسواق الخارجية٠

وأشار الي أن هذه الجهود المبذولة لا تقتصر على قطاع السلع الغذائية فحسب، بل تتكامل مع التوسع في إقامة منافذ ومعارض "أهلًا مدارس" بمختلف نطاق المدينة وقري المركز، بهدف توفير كافة المستلزمات المدرسية، والأدوات المكتبية، والزي المدرسي، والأحذية بأسعار اقتصادية مدعومة، مما يسهم بشكل مباشر في مساندة أولياء الأمور وتخفيف التكاليف الاقتصادية المرتبطة بتجهيز الطلاب لاستقبال العام الدراسي الجديد في بيئة داعمة ومستقرة.

وشدد رئيس المركز على ضرورة الالتزام  بالأسعار المعلنة للجمهور وعدم التهاون مع أي مخالفات، مع ضرورة ضمان جودة كافة المعروضات وسلامتها الغذائية والصحية ، مؤكداً على أهمية استمرار تدفق السلع بكميات تلبي احتياجات المواطنين طوال اليوم ودون انقطاع، وموجهًا بتكثيف أعمال الرقابة والتفتيش الدوري لرصد أي ممارسات سلبية، وضمان الانضباط  وتحقيق الاستقرار داخل الأسواق ومنافذ البيع المختلفة على مستوى المركز.

وأكد الغرياني علي تواصل الأجهزة التنفيذية بمحافظة المنيا بقيادة اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، جهودها لخدمة المواطنين وتلبية طموحاتهم، مؤكداً أن أبواب المنافذ لبيع السلع الغذائية، ومعارض "أهلًا مدارس" مفتوحة دائماً لتقديم خدماتها بكفاءة عالية وأسعار تلائم الجميع، حرصاً على ترسيخ دعائم التكافل الاجتماعي والتخفيف الفعلي عن كاهل الأسر.

شاهد اللينك " معارض اهلا مدارس".

https://youtu.be/nkmBLZBxyfw

المنيا محافظ المنيا أهلا مدارس معارض طلاب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تنسيق الجامعات

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2026 هنا على هذا الرابط

عداد الكهرباء

أسباب ظهور مديونية مفاجئة عند شحن عداد الكهرباء.. تحذير لأصحاب الكروت

حالة الطقس

هجمة حرارية ساخنة تضرب المحافظات .. إعلان طارئ من الأرصاد

الإيجار التمليكي

سعر شقق الإيجار التمليكي والمساحات والأوراق المطلوبة.. خطوات التقديم

الحماية المدنية الحزائرية

الجزائر .. أخر تطورات عملية إنقاذ الطفل أيوب في ولاية البيض

تنسيق الجامعات

آداب موجه وحقوق وخدمة اجتماعية وزراعة .. مؤشرات مهمة في تنسيق المرحلة الثالثة 2026

انتهاء فصل الصيف

انتهاء فصل الصيف رسميًا هذا الموعد.. ومفاجأة بشأن درجات الحرارة والرطوبة

تنسيق الجامعات

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2026 هنا بالاسم ورقم الجلوس

ترشيحاتنا

وحدات سكنية

السن يبدأ من 21 سنة.. الشروط الكاملة لحجز شقة الإيجار التمليكي

سوق العمل الأمريكي

سوق العمل الأمريكي يضيف 162 ألف وظيفة خلال أغسطس وسط تضخم مرتفع

وحدات سكنية

دعم يصل إلى 100 ألف.. تفاصيل جديدة في طرح 15 ألف وحدة للإيجار

بالصور

لوك لافت.. ليلى علوي تستعرض جمالها

ليلى علوي
ليلى علوي
ليلى علوي

سيرين عبد النور تثير الجدل بصورها الأخيرة.. شاهد

سيرين عبد النور
سيرين عبد النور
سيرين عبد النور

6 علامات تفرق بين زيت الزيتون الأصلي والمغشوش.. واختبار الثلاجة مش دليل كافي

زيت الزيتون
زيت الزيتون
زيت الزيتون

أضرار تسخين الطعام في أوانٍ غير مخصصة للميكروويف.. أخصائي تغذية يحدد ما يجب تجنبه

أضرار تسخين الطعام في أوانٍ غير مخصصة للميكروويف
أضرار تسخين الطعام في أوانٍ غير مخصصة للميكروويف
أضرار تسخين الطعام في أوانٍ غير مخصصة للميكروويف

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إيمان حكيم

إيمان حكيم تكتب : النوم في العسل .. محمد الشامي مرض أم عرض؟

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: التريند الهابط .. عندما نصنع الإسفاف بأيدينا

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: بعد خطاب وارش.. رسالة جاكسون هول هل وصلت للقاهرة؟

سيد عبد الفتاح

سيد عبد الفتاح يكتب: مصر والصين شراكة تعيد ترتيب أوراق المنطقة

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: غضب المناخ وصمت وترقب العالم دون حراك

المزيد