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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

إنقاذ طبيبة خمسينية من أسفل الأنقاض عقار المنيا المنهار وإخلاء احترازي للعقارات المجاورة

اتقاذ طبيبة في انهيار منزل
اتقاذ طبيبة في انهيار منزل
ايمن رياض

يتابع اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، أولًا بأول تداعيات حادث انهيار عقار مكون من 4 طوابق بمنطقة عزبة شاهين بمدينة المنيا، موجّهًا بتكثيف أعمال رفع الأنقاض، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتأمين المنطقة والحفاظ على سلامة المواطنين.

وبتكليف من المحافظ، يتواجد الدكتور محمد جبر، نائب المحافظ، بموقع الحادث، للإشراف ميدانيًا على أعمال فرق الحماية المدنية والإنقاذ، والتنسيق الفوري بين مختلف الجهات المعنية للتعامل مع تداعيات الحادث.

وتمكنت فرق الحماية المدنية من إنقاذ سيدة في العقد الخامس من العمر، تعمل طبيبة بشرية، كانت أسفل العقار المنهار، حيث جرى إخراجها من تحت الأنقاض وهي في حالة جيدة، فيما تواصل فرق الإنقاذ أعمال البحث ورفع الأنقاض، للتأكد من عدم وجود أي أشخاص آخرين أسفل العقار.

وفي إطار الإجراءات الاحترازية، تم فصل التيار الكهربائي عن المنطقة المحيطة بالعقار، كما بدأت الجهات المعنية في تنفيذ إخلاء احترازي لعدد من العقارات والمنازل الملاصقة، خاصة القديمة منها أو التي ظهرت بها بعض التصدعات، وذلك لحين الانتهاء من المعاينات والفحوصات الفنية اللازمة والتأكد من مدى سلامتها الإنشائية.

وأكدت محافظة المنيا استمرار رفع درجة الاستعداد بالموقع، وتوفير كافة الإمكانات اللازمة لفرق الإنقاذ ورفع الأنقاض، مع استمرار المتابعة الميدانية على مدار الساعة، واتخاذ التدابير اللازمة لتأمين العقارات والمنشآت المحيطة والحفاظ على سلامة المواطنين.

المنيا محافظ المنيا إنقاذ حادث طبيبة

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