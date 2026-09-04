خلافات أسرية.. ضبط شاب أصاب شقيقه بسلاح أبيض في مدينة المنيا

ألقت الاجهزة الأمنية بالمنيا ، القبض على شاب لقيامه بالاعتداء على شقيقته مما أدى الي اصابتها بسلاح أبيض ، إثر خلافات أسرية نشبت بينهما، وجرى نقلها إلى المستشفى ، وتحرر محضر بالواقعة ، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا ، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة ، يفيد بوقوع مشاجرة بين شاب وشقيقته بمدينة المنيا ، أسفرت عن إصابة الفتاة .

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارة الإسعاف إلى مكان الواقعة، وجرى نقل الفتاة إلى المستشفى، وتبين إصابتها بسلاح أبيض وتخضع للعلاج داخل المستشفى .

وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لكشف ملابسات الواقعة وأسبابها وظروف حدوثها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتمكنت الاجهزة الأمنية من القبض علي الشاب ، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وإخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيق.