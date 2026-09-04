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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

خلافات أسرية.. ضبط شاب أصاب شقيقه بسلاح أبيض في مدينة المنيا

القبض على المتهم
القبض على المتهم
ايمن رياض

ألقت الاجهزة الأمنية بالمنيا ، القبض على شاب لقيامه بالاعتداء على شقيقته مما أدى الي اصابتها بسلاح أبيض ، إثر خلافات أسرية نشبت بينهما، وجرى نقلها إلى المستشفى ، وتحرر محضر بالواقعة ، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا ، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة ، يفيد بوقوع مشاجرة بين شاب وشقيقته بمدينة المنيا ، أسفرت عن إصابة الفتاة .

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارة الإسعاف إلى مكان الواقعة، وجرى نقل الفتاة إلى المستشفى، وتبين إصابتها بسلاح أبيض وتخضع للعلاج داخل المستشفى .

وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لكشف ملابسات الواقعة وأسبابها وظروف حدوثها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتمكنت الاجهزة الأمنية من القبض علي الشاب ، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وإخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيق.

المنيا القبض المتهم حادث

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