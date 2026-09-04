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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

بسبب خلافات أسرية.. إصابة فتاة علي يد شقيقها في المنيا

نقل المصابه إلى المستشفى
نقل المصابه إلى المستشفى
ايمن رياض

شهدت مدينة المنيا، واقعة اعتداء بعدما أقدم شاب على اصابة شقيقته، إثر خلافات أسرية نشبت بينهما، وجرى نقلها إلى المستشفى ، وتحرر محضر بالواقعة ، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا ، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة ، يفيد بوقوع مشاجرة بين شاب وشقيقته بمدينة المنيا ، أسفرت عن إصابة الفتاة .

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارة الإسعاف إلى مكان الواقعة، وجرى نقل الفتاة إلى المستشفى، وتبين إصابتها بسلاح أبيض وتخضع للعلاج داخل المستشفى .

وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لكشف ملابسات الواقعة وأسبابها وظروف حدوثها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة، وإخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيق.
 

المنيا إصابة فتاة مشاجرة خلاف

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