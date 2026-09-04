فرج عامر يثير الجدل في أحدث ظهور

أثار فرج عامر رئيس نادي سموحة الجدل في أحدث ظهور عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب فرج عامر: "ليه الاندية الاوربية الكبيرة لما تختار مدير فني غالبا بيكون اختيار صحيح وليه لما انديتنا الكبيرة تختار مدير فني ، يطلع انت وبختك".

وانتقد فرج عامر، رئيس نادي سموحة، أداء حسين عموتة المدير الفني للأهلي، مؤكدًا أن بصماته لم تظهر على الفريق.

وكتب فرج عامر عبر حسابه على فيسبوك: "حسين عموتة المدير الفني للأهلي لم تظهر بصماته حتي الان".

وتابع: “اللاعب المصري محتاج مدير فني فاهمة وفاهم تفكيره وعارف يتكلم معاة بلغته، غير كدة لاتنتظر خير”.