فرج عامر: أكثر من 100 ناشئ مصري سيحترفون في أوروبا خلال 3 سنوات

أكد فرج عامر، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن الكرة المصرية تمتلك عددًا كبيرًا من المواهب الشابة القادرة على الاحتراف في الملاعب الأوروبية خلال السنوات المقبلة.

وقال فرج عامر: «أكثر من 100 ناشئ مصري يلعبون كرة قدم سوف يحترفون في أوروبا خلال الثلاث سنوات القادمة، منهم 25 على الأقل سوف يكونون نواة للمنتخب المصري الأول».

وأضاف: «هذا غير المحترفين مزدوجي الجنسية، والذين يتطلعون للعب في منتخب مصر لكرة القدم».

وتأتي تصريحات فرج عامر في ظل تزايد احتراف المواهب المصرية الشابة في أوروبا، ومن بينهم عدد من لاعبي قطاعات الناشئين بالأندية المصرية.