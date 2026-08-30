يوسف بلعمري يغادر ألمانيا بعد نجاح جراحة الرباط الصليبي

يستعد المغربي يوسف بلعمري، لاعب الأهلي، لمغادرة المستشفى في مدينة ميونيخ الألمانية، اليوم الأحد، بعد نجاح العملية الجراحية التي خضع لها في الركبة اليمنى.

وكان اللاعب قد أجرى جراحة بالمنظار لإعادة بناء الرباط الصليبي الأمامي، تحت إشراف الخبير الألماني كريستيان برال، وذلك بعد الإصابة التي تعرض لها مؤخرًا.

وأكد الدكتور أحمد جاب الله، رئيس الجهاز الطبي بالأهلي، نجاح الجراحة، مشيرًا إلى أن العملية تمت وفق البرنامج الطبي المحدد للاعب.

وتواجد الدكتور علاء مأمون، نائب رئيس الجهاز الطبي، إلى جانب بلعمري في ألمانيا، لمتابعة حالته منذ خضوعه للفحوصات وحتى إتمام العملية والخروج من المستشفى.

ومن المقرر أن يتوجه اللاعب إلى المغرب لبدء المرحلة الأولى من برنامجه التأهيلي، بالتنسيق مع الجهاز الطبي للمنتخب المغربي، على أن تتحدد الخطوات التالية وفقًا لتطور حالته ومدى استجابته للتأهيل.

ويخضع بلعمري خلال الفترة المقبلة لبرنامج تدريجي يستهدف استعادة جاهزيته البدنية، تمهيدًا للعودة إلى التدريبات ثم المشاركة في المباريات بعد اكتمال تعافيه.

ويواصل الجهاز الطبي بالأهلي متابعة حالة اللاعب والتنسيق مع المختصين المشرفين على تأهيله، لضمان تنفيذ مراحل العلاج وفق الخطة الموضوعة.