طارق السيد: الأهلي يقدم عرضه الأخير لتجديد عقد ياسر إبراهيم.. واللاعب يطلب 45 مليون جنيه

كشف طارق السيد عن آخر تطورات مفاوضات النادي الأهلي مع ياسر إبراهيم بشأن تجديد عقده، موضحًا أن إدارة القلعة الحمراء قدمت عرضها الأخير للاعب، مع منحه مهلة 72 ساعة لحسم موقفه.

وأوضح طارق السيد أن عرض الأهلي يتضمن حصول ياسر إبراهيم على 25 مليون جنيه، بالإضافة إلى 10 ملايين جنيه امتيازات وحوافز، بينما يتمسك اللاعب بالحصول على 45 مليون جنيه.

وأشار إلى أن الفترة المقبلة ستشهد حسم موقف ياسر إبراهيم، في ظل رغبة الأهلي في الوصول إلى اتفاق نهائي بشأن تجديد عقد المدافع واستمراره مع الفريق خلال الفترة المقبلة.