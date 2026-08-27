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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

تقديرًا لإخلاصه.. الأهلي يتحرك لتجديد عقد ياسر إبراهيم موسمين

ياسر ابراهيم
ياسر ابراهيم
سارة عبد الله

كشف الناقد الرياضي محمود شوقي، عبر قناته على موقع «يوتيوب»، آخر مستجدات مفاوضات النادي الأهلي مع مدافعه ياسر إبراهيم، لتمديد عقده خلال الفترة المقبلة.

وقال شوقي إن الساعات المقبلة ستشهد عقد جلسة تفاوضية مهمة بين إدارة الأهلي وياسر إبراهيم، من أجل مناقشة التفاصيل النهائية الخاصة بتمديد عقد اللاعب.

وأوضح أن ياسر إبراهيم أبدى رغبته في الحصول على تقدير مالي مناسب من جانب النادي، باعتباره اختار الاستمرار مع الأهلي ورفض العرض السعودي الذي تلقاه خلال الفترة الماضية، وهو ما دفع اللاعب للمطالبة بما وصفه بـ«شبه ترضية» تقديرًا لموقفه.

وأشار شوقي إلى أن إدارة الأهلي تقدر موقف ياسر إبراهيم بشكل كبير، وتتجه إلى معاملته مثل بقية لاعبي الفئة الأولى داخل الفريق، في ظل تمسك النادي باستمراره ضمن صفوف الفريق.

وأضاف أن إدارة الأهلي تدرس تمديد عقد المدافع لمدة موسمين إضافيين، بخلاف الموسم الحالي 2026-2027، ليصبح ارتباط اللاعب بالنادي ممتدًا حتى صيف عام 2029.

ورغم وصول ياسر إبراهيم إلى سن الـ34 عامًا، فإن إدارة الأهلي ترى أن مستوى اللاعب وإخلاصه للفريق خلال السنوات الماضية يستحقان استمرار التعاون معه، خاصة في ظل الحاجة إلى الحفاظ على عناصر الخبرة داخل الخط الخلفي.

وكانت مفاوضات تجديد عقد ياسر إبراهيم قد شهدت تقاربًا في وجهات النظر بين الطرفين خلال الفترة الماضية، مع وجود بعض التفاصيل المالية التي تحتاج إلى الحسم قبل الإعلان الرسمي عن التجديد.

ومن المنتظر أن تكشف الجلسة المقبلة عن مدى التوصل إلى اتفاق نهائي بين الأهلي وياسر إبراهيم، تمهيدًا لإتمام إجراءات تمديد عقد المدافع المخضرم حتى صيف 2029.

ياسر إبراهيم محمود شوقي الأهلي

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