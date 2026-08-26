مفاوضات التجديد تقترب من الحسم.. ماذا طلب ياسر إبراهيم من الأهلي؟

كشف الناقد الرياضي محمود شوقي عن آخر تطورات ملف تجديد عقد ياسر إبراهيم، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، خلال الفترة المقبلة.

عقد ياسر إبراهيم

وقال شوقي إن هناك تقاربًا في وجهات النظر بين إدارة الأهلي وياسر إبراهيم بشأن تجديد عقده، رغم وجود محاولات من جانب اللاعب لزيادة المقابل المالي الذي سيحصل عليه، إلى جانب الحديث عن ملف الإعلانات.

وأوضح أن مسئولي الأهلي أبلغوا ياسر إبراهيم بأن المقابل المالي المعروض يأتي وفقًا لسقف الرواتب الذي حدده النادي، مؤكدين أن الإدارة حسمت جميع التفاصيل الخاصة بالعرض المقدم للاعب.

وأضاف محمود شوقي أن ياسر إبراهيم تحدث خلال المفاوضات عن العروض السعودية الكبيرة التي تلقاها مؤخرًا، إلا أن مسئولي الأهلي أكدوا له ارتباطه بعقد سارٍ مع النادي، وأن رحيله في الوقت الحالي سيكون أمرًا صعبًا.

وأكد شوقي أن المفاوضات بين الطرفين تسير بشكل إيجابي، وأن تجديد عقد ياسر إبراهيم مع الأهلي أصبح قريبًا جدًا، في ظل رغبة النادي في الحفاظ على أحد عناصر الخط الخلفي خلال السنوات المقبلة.

ويأتي تحرك الأهلي لتجديد عقد ياسر إبراهيم ضمن خطة الإدارة للحفاظ على القوام الأساسي للفريق، وتوفير أكبر قدر من الاستقرار داخل صفوف الفريق خلال الفترة المقبلة.