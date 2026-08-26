مليون يورو تقرب مصطفى محمد من الرحيل عن نانت والعودة إلى تركيا

بات الدولي المصري مصطفى محمد، مهاجم نانت الفرنسي، على أعتاب خوض تجربة جديدة خارج فرنسا، بعدما اقترب من الانتقال إلى كونيا سبور التركي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وذكرت صحيفة «ليكيب» الفرنسية أن المفاوضات بين الطرفين وصلت إلى مراحل متقدمة، وأن مصطفى محمد أصبح قريبًا من ارتداء قميص كونيا سبور، في صفقة تقدر قيمتها بنحو مليون يورو.

ومن المنتظر أن تنتهي رحلة المهاجم المصري مع نانت بعد أربعة مواسم قضاها داخل النادي، حيث انضم إلى صفوف الفريق الفرنسي عام 2022 قادمًا من جالطة سراي التركي على سبيل الإعارة، قبل أن يقرر نانت تفعيل بند شراء عقده في يونيو 2023 مقابل نحو 6 ملايين يورو.

وخلال مشواره مع نانت، شارك مصطفى محمد في 136 مباراة بمختلف المسابقات، وتمكن من تسجيل 29 هدفًا، إلى جانب صناعة 8 أهداف لزملائه.

وكان عقد المهاجم البالغ من العمر 28 عامًا مع نانت يتضمن موسمًا إضافيًا، إلا أن فرص استمراره مع الفريق تراجعت بشكل كبير خلال الفترة الماضية، بعدما أصبح خارج حسابات الجهاز الفني.

وجاءت بداية الأزمة عقب غياب مصطفى محمد عن الموعد المحدد للانضمام إلى فترة الإعداد للموسم الجديد، وهو ما دفع إدارة النادي الفرنسي إلى فرض عقوبة مالية على اللاعب.

وعاد مصطفى محمد إلى التدريبات في النصف الثاني من يوليو، لكنه لم ينضم إلى المجموعة الأساسية، واكتفى بالتدرب والمشاركة مع الفريق الرديف، في ظل عدم دخوله ضمن خطط نانت للموسم الجديد.

وفي حال إتمام انتقاله إلى كونيا سبور، سيعود مصطفى محمد إلى الدوري التركي مجددًا، بعد تجربته السابقة مع جالطة سراي، التي خاض خلالها أولى خطواته في الملاعب الأوروبية قبل الانتقال إلى الدوري الفرنسي.