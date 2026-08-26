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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

محمد صلاح على رأس قائمة طرابزون سبور لمواجهة فرينكفاروزي في الدوري الأوروبي

محمد صلاح
محمد صلاح
إسراء أشرف

كشف فاتح تيكي، المدير الفني لطرابزون سبور التركي، عن قائمة فريقه التي تستعد لخوض المواجهة المرتقبة أمام فرينكفاروزي المجري، في إياب الدور التمهيدي المؤهل إلى مرحلة الدوري ببطولة الدوري الأوروبي للموسم الجديد.

ويخوض الفريق التركي اللقاء خارج ملعبه، عندما يحل ضيفًا على فرينكفاروزي في العاصمة المجرية بودابست، بحثًا عن تعويض خسارته في مباراة الذهاب بهدف دون مقابل، وانتزاع بطاقة العبور إلى المرحلة التالية من البطولة القارية.

وتقام المباراة مساء غدٍ الخميس، في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب فرينكفاروزي، بينما أسند الاتحاد الأوروبي لكرة القدم مهمة إدارة اللقاء إلى الحكم السلوفيني رادي أوبرينوفيتش، ويعاونه مواطناه يوري برابروتنيك وغريجا كورديز، مع دافيد شماج حكمًا رابعًا.

ويحتاج طرابزون سبور إلى تحقيق الفوز بفارق هدفين أو أكثر لضمان التأهل، بينما يؤدي الانتصار بفارق هدف واحد إلى استمرار المنافسة وفقًا لنظام البطولة.

وشهدت قائمة الفريق التركي حضور محمد صلاح، وجاءت على النحو التالي:

أندريه أونانا، محمد صلاح، أحمد دوجان يلدريم، ستيفان سافيتش، سينك أوزكاكار، ساميت أكايدن، مصطفى إيسكيهيلاك، واجنر بينا، سيدني كابرال، بنيامين بوشواري، روسلان مالينوفسكي، مليح كاباساكال، ميتيهان ميماروغلو، أوزان توفان، أرال شيمشير، إرنيست موتشي، نواه سافيولو، رينيه ميتونجو، أوموت نايير، بول أونواتشو، وإيرول جان جولاك.

ويدخل محمد صلاح المواجهة الأوروبية في حالة معنوية مميزة، بعدما لعب دور البطولة في انتصار طرابزون سبور على إسطنبول باشاك شهير بنتيجة 2-1 بالجولة الثانية من الدوري التركي.

وسجل قائد منتخب مصر هدفي فريقه في المباراة، ليواصل بدايته القوية مع طرابزون سبور، كما حقق رقمًا تاريخيًا بعدما أصبح أول لاعب أجنبي يسجل ثنائية للفريق على ملعبه أمام باشاك شهير في تاريخ الدوري التركي.

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