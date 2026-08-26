ادرس في مصر.. إطلاق بعثة للترويج للخدمات التعليمية المصرية في نيجيريا

هيئة المعارض والمؤتمرات تنظم أعمال البعثة بالتعاون مع الإدارة المركزية لشئون الطلاب الوافدين والمجلس الأعلى للجامعات والتمثيل التجاري المصري

بمشاركة جامعات القاهرة والإسكندرية وعين شمس والعاصمة والأزهر والأقصر والجلالة وبنها الأهلية وأكتوبر للعلوم الحديثة والآداب والسلام

الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية:

فتح أسواق خارجية أمام الخدمات المصرية وزيادة أعداد الطلاب الوافدين من أفريقيا يسهمان في زيادة صادرات الخدمات وزيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي

الدكتور عبدالعزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بعمل وزير الثقافة:

التعليم العالي المصري أحد أهم مصادر القوة الناعمة.. ونعمل على تعزيز تنافسية الجامعات وزيادة أعداد الطلاب الوافدين

علاء البيلي، رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات:

البعثة تستهدف بناء شراكات بين الجامعات المصرية والطلاب والجهات التعليمية النيجيرية والتعريف بالبرامج الدراسية والمزايا التي توفرها الجامعات المصرية للطلاب الوافدين

تحت رعاية وزارتي الاستثمار والتجارة الخارجية، والتعليم العالي والبحث العلمي، وفي إطار جهود الدولة لتعزيز صادرات الخدمات المصرية والترويج للقطاعات الخدمية الواعدة في الأسواق الخارجية، انطلقت اليوم بمدينة لاجوس النيجيرية فعاليات اليوم الأول للبعثة الترويجية المتخصصة للخدمات التعليمية المصرية في نيجيريا.

وتُقام البعثة بتنظيم من الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات تحت شعار «ادرس في مصر»، بالتعاون مع المجلس الأعلى للجامعات والإدارة المركزية لشئون الطلاب الوافدين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتمثيل التجاري المصري، وذلك خلال الفترة من 24 إلى 30 أغسطس 2026.

وأكد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن التعليم يمثل أحد القطاعات الواعدة ضمن صادرات الخدمات المصرية، مشيرًا إلى أهمية تكثيف الجهود الترويجية في الأسواق الخارجية، ولا سيما الأسواق الأفريقية، للتعريف بمنظومة التعليم العالي المصرية والبرامج الأكاديمية التي تقدمها الجامعات المصرية.

وأوضح الوزير أن الوزارة تستهدف من خلال البعثات والفعاليات الترويجية فتح أسواق جديدة أمام الخدمات التعليمية المصرية، وزيادة أعداد الطلاب الوافدين للدراسة في مصر، وتعزيز تنافسية قطاع التعليم المصري، بما يسهم في زيادة الصادرات المصرية من الخدمات، إلى جانب بناء شراكات جديدة مع المؤسسات والجهات التعليمية في الأسواق المستهدفة.

وأشار الدكتور محمد فريد إلى أن الوصول المباشر إلى الطلاب والجهات التعليمية في لاجوس وأبوجا وكانو يتيح التعريف بالفرص التعليمية التي توفرها الجامعات المصرية، والتعرف على احتياجات السوق النيجيرية، بما يدعم جهود زيادة أعداد الطلاب النيجيريين الدارسين في مصر، وتعزيز حضور الخدمات التعليمية المصرية في الأسواق الأفريقية.

ومن جانبه، أكد الدكتور عبدالعزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بعمل وزير الثقافة، أن منظومة التعليم العالي تمثل أحد أهم مصادر القوة الناعمة لمصر، مشيرًا إلى أن الطلاب الوافدين الذين يدرسون في الجامعات المصرية يمثلون أحد روافد هذه القوة، إلى جانب إسهامهم في دعم الاقتصاد والجامعات المصرية.

وأوضح الدكتور عبدالعزيز قنصوة أن الجامعات المصرية شهدت تطورًا ملموسًا في التصنيفات الدولية، سواء على مستوى التصنيفات العامة أو تصنيفات التخصصات والتخصصات البينية، بالتوازي مع التطور في منظومة البحث العلمي والنشر الدولي، بما يعزز تنافسية الجامعات المصرية ومكانتها إقليميًا ودوليًا.

وأشار الوزير إلى أن مصر تستقبل طلابًا من أكثر من 120 جنسية، وتوفر لهم برامج دراسية وتخصصات حديثة، ونخبة متميزة من أعضاء هيئة التدريس والخبراء، إلى جانب المدارس العلمية المتنوعة في مختلف التخصصات، ومنصة «ادرس في مصر» التي تتيح للطلاب الوافدين التقدم للدراسة بالجامعات المصرية.

وأضاف الدكتور عبدالعزيز قنصوة أن الوزارة تعمل على تعزيز جهود تدويل التعليم وتصدير الخدمات التعليمية المصرية، والتوسع في التواصل مع الطلاب والمؤسسات التعليمية في الأسواق الخارجية، بما يسهم في استقطاب المزيد من الطلاب الوافدين، وتعزيز التعاون الأكاديمي بين الجامعات المصرية ونظيراتها في مختلف الدول.

ولفت الوزير إلى أن مصر تتمتع كذلك بمقومات سياحية وحضارية وثقافية تعزز مفهوم السياحة التعليمية، بما يتيح للطالب الوافد تجربة متكاملة تجمع بين التعليم والثقافة، فضلًا عن اهتمام الجامعات المصرية بالابتكار وتوظيف مخرجات البحث العلمي، وتوفير البرامج التدريبية والتطبيقات العملية التي تسهم في تأهيل الطلاب لسوق العمل.

وأكد علاء البيلي، رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات، أن تنظيم البعثة الترويجية المتخصصة للتعليم العالي المصري في نيجيريا يأتي في إطار تطوير دور الهيئة في الترويج للخدمات المصرية وفتح أسواق جديدة أمامها، مشيرًا إلى أن التعليم يمثل أحد القطاعات الواعدة التي يمكن من خلالها تعزيز صادرات الخدمات المصرية وزيادة قدرتها على النفاذ إلى الأسواق الخارجية.

وأوضح أن البعثة تستهدف إقامة تواصل مباشر بين الجامعات المصرية والطلاب والجهات التعليمية النيجيرية، والتعريف بالبرامج الدراسية والمزايا التي توفرها الجامعات المصرية للطلاب الوافدين، بما يسهم في استقطاب المزيد من الطلاب وتعزيز التعاون الأكاديمي بين مصر ونيجيريا.

وتتولى السيدة/ ميادة عبدالغفار، ممثلة الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات، أعمال التنسيق والمتابعة الميدانية لفعاليات البعثة، والتنسيق مع الجامعات المصرية والجهات المشاركة والشركاء المحليين في نيجيريا، كما يشارك الدكتور أحمد عبدالغني، رئيس الإدارة المركزية لشئون الوافدين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إلى جانب ممثلي الجامعات المصرية المشاركة، وهي جامعات القاهرة والإسكندرية وعين شمس والعاصمة والأزهر والأقصر والجلالة وبنها الأهلية وأكتوبر للعلوم الحديثة والآداب والسلام.

وتتضمن فعاليات البعثة التعريف بمنظومة التعليم العالي المصري والبرامج الدراسية التي تقدمها الجامعات المشاركة، واستعراض فرص الدراسة أمام الطلاب النيجيريين ومتطلبات التقديم والرسوم الدراسية، وإتاحة التواصل المباشر مع ممثلي الجامعات والمستشارين التعليميين، إلى جانب تقديم عروض تعريفية وجلسات تفاعلية، وإجراء مراجعة مبدئية لمؤهلات الطلاب الراغبين في الالتحاق بالجامعات المصرية.

وتتواصل فعاليات البعثة خلال الأيام المقبلة في مدينتي أبوجا وكانو، بهدف تعزيز التواصل مع الطلاب والجهات التعليمية النيجيرية، ودعم جهود جذب الطلاب الوافدين، والترويج للخدمات التعليمية المصرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون الأكاديمي بين مصر ونيجيريا.