التعليم العالي: الطلاب الوافدون امتداد للقوة الناعمة المصرية

أكد الدكتور عادل عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن منظومة التعليم العالي والطلاب الوافدين تمثل امتدادًا للقوة الناعمة المصرية، وتعزز العلاقات بين مصر ومختلف دول العالم.

وقال عادل عبد الغفار، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “ستوديو إكسترا”، عبر فضائية “إكسترا نيوز”، أن الطلاب الوافدين يمثلون أحد مصادر الدخل الأجنبي، مشيرًا إلى أن الطالب الوافد يُعد طالبًا دوليًا يسهم في الارتقاء بمستوى الجامعات المصرية وتطوير منظومة التعليم العالي.

وكشف المتحدث باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن وجود نحو 200 ألف طالب وافد يدرسون في مصر، سواء في الجامعات المصرية أو مؤسسات التعليم الأزهري.

مختلف دول العالم

وأشار إلى أن الجامعات المصرية تضم كذلك عددًا من البرامج الدولية التي يتم تدريسها وفق أنظمة تعليمية دولية، بما يعزز من قدرة مصر على جذب المزيد من الطلاب الوافدين من مختلف دول العالم.