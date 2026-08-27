شوبير عن أزمة زيزو والزمالك: لم يوقع على الأوراق ولا توجد مستندات

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن مفاجأة جديدة في أزمة أحمد سيد زيزو، لاعب الأهلي الحالي والزمالك السابق، المتعلقة بملف المستحقات والإعلانات، مؤكدًا عدم وجود مستندات مقدمة من أي من الطرفين حتى الآن تثبت موقف كل منهما.

وقال شوبير عبر «راديو أون سبورت»: «معلومة مؤكدة بنسبة 100%، الزمالك لم يقدم ما يفيد أنه دفع لزيزو مستحقات من الإعلانات، واللاعب أيضًا لم يوقع على الأوراق، ولا توجد أوراق تثبت الأمرين».

وأوضح شوبير أن لجنة الاستئناف طلبت من اتحاد الكرة الحصول على المستندات الخاصة بالملف من نادي الزمالك وأحمد سيد زيزو، وذلك لحسم موقف الطرفين في الأزمة.

وتأتي تصريحات شوبير في الوقت الذي تشهد فيه أزمة زيزو والزمالك تصعيدًا قانونيًا، بعدما تقدم النادي ببلاغ إلى نيابة الأموال العامة بشأن مستحقات مرتبطة بملف الإعلانات والظهور التلفزيوني للاعب.

وكان المستشار القانوني لنادي الزمالك كمال شعيب قد أكد أن النادي يمتلك مستندات تثبت حصول زيزو على مستحقاته، في الوقت الذي تشير فيه تصريحات شوبير الأخيرة إلى أن المستندات الخاصة بملف الإعلانات لم يقدمها أي من الطرفين أمام اللجنة حتى الآن.

ومن المنتظر أن تواصل لجنة الاستئناف بحث الملف بعد استلام المستندات المطلوبة، وسط ترقب لما ستسفر عنه الإجراءات المقبلة بشأن مستحقات زيزو وملف الإعلانات.