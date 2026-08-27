محمد مش مو.. اسم صلاح يثير الجدل في تركيا

أثار اسم محمد صلاح الجدل في تركيا، عقب مقال الكاتب التركي صالح طونا عبر موقع «A Haber».

وانتقد طونا في المقال اختصار اسم محمد صلاح إلى «مو» داخل تركيا.

وقال إن الإنجليز استخدموا «مو» بسبب صعوبة نطق اسم محمد بالنسبة لهم، لكن ليس من المنطقي أن ينطق مسلم تركي اسم مو بدلا من محمد.

واعتبر الكاتب أن ترديد الصيغ الغربية للأسماء الإسلامية من غير تفكير ليس مجرد عادة لغوية، لكنه علامة على ما وصفه بـ«الاستعمار الذهني» وفقدان الثقة في الهوية الثقافية.

وضرب مثالا بلاعب طرابزون بنجامين بوشواري، وقال إن المقابل المعروف لاسمه في الثقافة التركية والإسلامية هو «بنيامين»، بينما يظهر اسمه في سجلات اتحاد الكرة بصيغته الغربية «بنجامين».

كما ذكر الكاتب اسم «عمر»، اللي يُنطق في التركية «أومَر»، لكنه أحيانا يُستخدم بصيغته الغربية «أومار».

وفي النهاية، أكد طونا أن أكتر مثال يزعجه هو تحويل اسم «محمد» إلى «مو».