النهاردة بنسبة كبيرة.. شوبير يعلن تطورات تجديد مصطفى شوبير

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن تطورات جديدة بشأن مستقبل نجله مصطفى شوبير، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في ظل تحركات القلعة الحمراء للحفاظ على العناصر الأساسية بالفريق.

وقال أحمد شوبير، في تصريحات إذاعية، إن الأهلي يقترب بشكل كبير من الإعلان عن تجديد عقد مصطفى شوبير، مشيرًا إلى أن الإعلان قد يتم اليوم الخميس.

وأوضح شوبير: «النهاردة بنسبة كبيرة سيعلن تجديد مصطفى شوبير مع النادي الأهلي، ويكون تالت لاعب يجدد آخر 3 أيام، والأمر ده أقرب ما يكون للإعلان عنه اليوم».

وتأتي هذه الخطوة ضمن سياسة النادي الأهلي للحفاظ على قوام الفريق، بعدما شهدت الأيام الأخيرة حسم عدد من ملفات تجديد عقود اللاعبين.

ومن المنتظر أن يصبح مصطفى شوبير ثالث لاعب يجدد عقده مع الأهلي خلال الأيام الثلاثة الأخيرة، في حال الإعلان الرسمي عن تمديد تعاقده اليوم.

ويُعد مصطفى شوبير من العناصر المهمة في قائمة الأهلي، حيث ينافس على مركز حراسة المرمى، ويواصل النادي العمل على تأمين مستقبل عدد من لاعبيه بعقود جديدة، استعدادًا للاستحقاقات المقبلة.