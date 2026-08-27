طرح كتاب النفحات العنبرية في الشمائل المحمدية بلغة برايل

أعلن المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، برئاسة الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، وإشراف الدكتور أحمد نبوي، الأمين العام للمجلس، عن توفير إصدار جديد من كتاب «النفحات العنبرية في الشمائل المحمدية» بلغة برايل، وذلك بمنفذ البيع التابع للمجلس، تزامنًا مع الاحتفاء بذكرى المولد النبوي الشريف.

ويأتي إصدار الكتاب بلغة برايل في إطار حرص المجلس الأعلى للشئون الإسلامية على إتاحة العلوم والمعارف الدينية لمختلف فئات المجتمع، بما يضمن وصول المحتوى الديني إلى ذوي البصائر، وتمكينهم من التعرف على سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وشمائله وأخلاقه العظيمة.

ويقدم كتاب «النفحات العنبرية في الشمائل المحمدية» مادة تتناول الشمائل المحمدية وسيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، في صورة تتيح لذوي البصائر الاستفادة من محتواه والتعرف على جوانب من أخلاق النبي الكريم وصفاته وسيرته.

وأكد المجلس أن توفير الإصدار بلغة برايل يأتي احتفاءً بالمولد النبوي الشريف، وحرصًا على تعزيز إتاحة الكتب الدينية والمعارف الإسلامية لذوي الهمم البصرية، بما يسهم في توسيع دائرة المستفيدين من إصدارات المجلس الأعلى للشئون الإسلامية.

ويتوفر كتاب «النفحات العنبرية في الشمائل المحمدية» بلغة برايل حاليًا في منفذ البيع بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، ضمن إصدارات المجلس التي تستهدف نشر الثقافة الدينية وإتاحة المعرفة أمام مختلف شرائح المجتمع.