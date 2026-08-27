قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ارتفاع حصيلة ضحايا فيضانات نيبال إلى 177 قتيلا
موعد الاختبار للمتقدمين لشغل 1864 وظيفة إمام وخطيب ومدرس بوزارة الأوقاف| الرابط
عبرت الحدود من اتجاه إثيوبيا.. الجيش السوداني يعلن إسقاط مسيرة بولاية النيل الأزرق
روسيا تعرض نموذجا لمحرك صاروخي فضائي فائق الخفة بقوة دفع 4.5 طن
ترامب يهدد بإعادة تسمية بحيرة أونتاريو "بحيرة أمريكا"
مصرع 3 متهمين في السرقة الهوليوودية خلال إطلاق نار مع أمن القليوبية
الشرع يجري أول عملية دفع ببطاقة فيزا بعد بدء رفع العقوبات عن سوريا
مصر تتضامن مع نيبال إثر الفيضانات والانزلاقات الأرضية
توغل قوة إسرائيلية في أطراف كفرشوبا بالقطاع الشرقي جنوب لبنان
«بحماية 69 كيلومترا بالدلتا».. وزير الري يوجه بوضع خطة استباقية لإدارة السواحل ومواجهة التغيرات المناخية
الرعاية الصحية: موافقة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة على لائحة الموارد البشرية الجديدة للهيئة
الشطرنج والبوكر.. CNN ترصد خيارات إيران للرد على التصعيد الاقتصادي الأمريكي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

طرح كتاب النفحات العنبرية في الشمائل المحمدية بلغة برايل

وزير الأوقاف
وزير الأوقاف
عبد الرحمن محمد

أعلن المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، برئاسة الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، وإشراف الدكتور أحمد نبوي، الأمين العام للمجلس، عن توفير إصدار جديد من كتاب «النفحات العنبرية في الشمائل المحمدية» بلغة برايل، وذلك بمنفذ البيع التابع للمجلس، تزامنًا مع الاحتفاء بذكرى المولد النبوي الشريف.

ويأتي إصدار الكتاب بلغة برايل في إطار حرص المجلس الأعلى للشئون الإسلامية على إتاحة العلوم والمعارف الدينية لمختلف فئات المجتمع، بما يضمن وصول المحتوى الديني إلى ذوي البصائر، وتمكينهم من التعرف على سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وشمائله وأخلاقه العظيمة.

ويقدم كتاب «النفحات العنبرية في الشمائل المحمدية» مادة تتناول الشمائل المحمدية وسيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، في صورة تتيح لذوي البصائر الاستفادة من محتواه والتعرف على جوانب من أخلاق النبي الكريم وصفاته وسيرته.

وأكد المجلس أن توفير الإصدار بلغة برايل يأتي احتفاءً بالمولد النبوي الشريف، وحرصًا على تعزيز إتاحة الكتب الدينية والمعارف الإسلامية لذوي الهمم البصرية، بما يسهم في توسيع دائرة المستفيدين من إصدارات المجلس الأعلى للشئون الإسلامية.

ويتوفر كتاب «النفحات العنبرية في الشمائل المحمدية» بلغة برايل حاليًا في منفذ البيع بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، ضمن إصدارات المجلس التي تستهدف نشر الثقافة الدينية وإتاحة المعرفة أمام مختلف شرائح المجتمع.

المولد النبوي المجلس الأعلى للشئون الإسلامية أسامة الأزهري النفحات العنبرية الشمائل المحمدية لغة برايل ذوو البصائر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مندوب ديليفري

14 ألف جنيه ضاعوا في دقائق.. حيلة شيطانية تورط مندوب ديليفري في واقعة نصب بالمنيل

الرائد مدحت ماضي

مواجهة أمنية.. مصرع عنصرين خطرين وإصابة رئيس مباحث طما في قدمه

السالمونيلا

بعد انتشارها بأوروبا.. هل وصل خطر السالمونيلا إلى البيض المصري؟

جانب الاحتفالية

سنة مرت بكل رضا وجبر.. هبة مجدي تحتفل بعيد ميلادها برسالة مؤثرة

فاتورة الكهرباء

بعد التوجيهات الرئاسية.. تسهيلات في سداد فواتير الكهرباء

بيزيرا

شبانة: موضوع بيزيرا خطير ومتورط فيه أشخاص من مجلس إدارة الزمالك

مدبولي يوقع اتفاقية تسوية مديونية الوطنية للإعلام

نهاية أكبر أزمة في تاريخ ماسبيرو.. توقيع اتفاقية لتسوية مديونية الوطنية للإعلام بقيمة 88.3 مليار جنيه

جريشة

أنا صادق يا مسيلمة.. جهاد جريشة يتوعد عصام عبدالفتاح

ترشيحاتنا

مصر تدين اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مركزاً تابعاً للأونروا في القدس الشرقية المحتلة

مصر تدين اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مركزاً تابعاً للأونروا في القدس الشرقية المحتلة

عمرو قنديل

نائب وزير الصحة يتفقد منشآت المنيا الصحية ويوجه بتحسين الخدمات وتذليل العقبات أمام المواطنين

قافلة "زاد العزة" الـ 266 تدخل إلى الفلسطينيين في قطاع غزة

غذاء ودواء وبترول.. قافلة زاد العزة 266 تدخل إلى الفلسطينيين في غزة

بالصور

الكيلو بـ70 جنيها في الأسواق.. أسعار الفراخ والبيض اليوم الخميس

أسعار الدواجن اليوم
أسعار الدواجن اليوم
أسعار الدواجن اليوم

موعد شهر رمضان2027 عد تنازلي.. كم يوما متبقيا على الصيام؟

موعد شهر رمضان 2027
موعد شهر رمضان 2027
موعد شهر رمضان 2027

ببطن مكشوف.. مي سليم تلفت الأنظار بإطلالة جريئة

مى سليم تلفت الانظار بإطلالة جريئة
مى سليم تلفت الانظار بإطلالة جريئة
مى سليم تلفت الانظار بإطلالة جريئة

قبل المدارس.. طريقة بسكويت الحمص مع البابريكا المدخنة

قبل المدارس..طريقة بسكويت الحمص مع البابريكا المدخنة
قبل المدارس..طريقة بسكويت الحمص مع البابريكا المدخنة
قبل المدارس..طريقة بسكويت الحمص مع البابريكا المدخنة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: سياسات الاحتلال تجاه سوريا ولبنان!

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: فلسفة النصر ومفهوم القيادة النبوية في المعارك

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أبوفيس الثاني

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: دليل السعادة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: التقييم المدرسي وعقدة الصفوف الأولى

المزيد