العربي الناصري: كلمة الرئيس السيسي بالمولد النبوي ربطت بين القيم الدينية وبناء الدولة

قال النائب محمد أبو العلا، عضو مجلس الشيوخ ورئيس الحزب العربي الديمقراطي الناصري، إن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال احتفالية ذكرى المولد النبوي الشريف حملت رسائل وطنية ومجتمعية مهمة، ونجحت في الربط بين القيم التي أرساها الرسول الكريم، وفي مقدمتها الرحمة وإتقان العمل وتحمل المسؤولية، وبين متطلبات بناء الدولة ومواجهة التحديات التي تمس حياة المواطنين.

توجيهات الرئيس في احتفالية المولد النبوي

وأكد أبو العلا أن تأكيد الرئيس على أن الاحتفال بالمولد النبوي يجب أن يتجاوز المظاهر الشكلية إلى استلهام السيرة النبوية في السلوك والعمل، يمثل رسالة مهمة بأن بناء الأوطان لا ينفصل عن بناء الإنسان، وأن قيم الأمانة والانضباط والإتقان واحترام حقوق الآخرين هي الأساس لأي مشروع حقيقي للتقدم والتنمية.

وأضاف رئيس الحزب العربي الديمقراطي الناصري أن توجيه الرئيس بإعداد تقرير شامل حول ما تحقق خلال السنوات الماضية، وما تم إنفاقه من موارد وما أسفرت عنه المشروعات والبرامج من نتائج، يمثل خطوة مهمة على طريق تعزيز الشفافية والمصارحة، ويمنح المواطن حقه في معرفة الحقائق وتقييم ما تحقق، بعيدًا عن المبالغات أو الشائعات.

وأشار أبو العلا إلى أن دعوة الرئيس إلى فتح نقاش مجتمعي يشارك فيه الخبراء والمفكرون وأساتذة الجامعات والمواطنون، تعكس أهمية الحوار القائم على المعلومات والحقائق، مؤكدًا أن مواجهة الشائعات ومحاولات التشكيك لا تكون إلا بالمصارحة وإتاحة البيانات وفتح قنوات حقيقية للنقاش والاستماع إلى مختلف الرؤى.

التوجيهات الرئاسية للحكومة

وشدد على أن التوجيهات الرئاسية المتعلقة بضبط الأسواق، وتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة، ومراجعة فواتير الكهرباء، وحماية حقوق المواطنين في التعاقدات العقارية، والالتزام بمواعيد تنفيذ المشروعات، تمثل ملفات شديدة الارتباط بالأعباء اليومية للمواطن، مؤكدًا ضرورة أن تتحول هذه التوجيهات إلى إجراءات ملموسة يشعر بها المواطن في حياته اليومية.

ولفت رئيس الحزب العربي الديمقراطي الناصري إلى أهمية توجيهات الرئيس بشأن تطوير منظومة النقل والطرق، ورفع مستوى الانضباط المروري، وتعزيز التواصل المباشر بين الأجهزة التنفيذية والمواطنين، معتبرًا أن الإدارة الناجحة هي التي تستمع إلى شكاوى المواطنين وتتعامل معها بسرعة وكفاءة، وتقيس نجاحها بحجم التحسن الذي يلمسه المواطن على أرض الواقع.

وأكد أبو العلا أن مواجهة الفساد وتطبيق القانون على الجميع دون استثناء يمثلان ركيزة أساسية لبناء دولة المؤسسات، وحماية المال العام وحقوق المواطنين، مشددًا على أن هيبة الدولة لا تكتمل إلا بالعدل وسيادة القانون والمساءلة.

واختتم النائب محمد أبو العلا تصريحاته بالتأكيد على أن الرسالة الأبرز التي حملتها كلمة الرئيس في ذكرى المولد النبوي هي أن القيم لا تكتسب معناها الحقيقي إلا عندما تتحول إلى ممارسة وعمل، وأن بناء الدولة مسؤولية مشتركة تتطلب تكامل جهود مؤسسات الدولة والمجتمع والمواطن، وترسيخ ثقافة العمل والإنتاج والوعي وتحمل المسؤولية، بما يدعم قدرة مصر على مواجهة تحديات المرحلة الراهنة وصناعة مستقبل أكثر استقرارًا وعدالة.