الذهب يرتفع مع استمرار مخاوف تراجع قيمة الدولار وترقب كلمة رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الخميس مع استمرار مخاوف ما يُعرف بتراجع قيمة العملة، بينما تحولت أنظار المستثمرين إلى التصريحات المرتقبة لرئيس مجلس بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي كيفن وارش خلال الأسبوع الجاري.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.8% إلى 4,630.09 دولار للأوقية، فيما ارتفعت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة بنسبة 0.7% إلى 4,685.50 دولار.

وارتفعت أسعار الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 1.7% إلى 69.28 دولار للأوقية، فيما صعد البلاتين بنسبة 1.1% إلى 1,848.57 دولار، وزاد البلاديوم بنسبة 0.5% إلى 1,334.49 دولار

وقال كلفن وونج، كبير محللي الأسواق لدى أواندا، إن مخاوف تراجع قيمة الدولار، إلى جانب القلق بشأن عجز الموازنة الأمريكية، لا تزال تشكل عامل دعم لأسعار الذهب على المدى المتوسط.

وكانت أسعار الذهب قد ارتفعت بأكثر من 5% الأسبوع الماضي عقب تحرك وزارة الخزانة الأمريكية لتوسيع مشترياتها من السندات القديمة طويلة الأجل، وهو ما أثار مخاوف بشأن تراجع قيمة الدولار.

وتترقب الأسواق تصريحات رئيس مجلس بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي كيفن وارش خلال الندوة الاقتصادية السنوية في جاكسون هول بولاية وايومنغ، بحثًا عن مؤشرات جديدة تحدد اتجاه أسعار الذهب.

وقال وونج إن الأسواق تنتظر كلمة وارش للحصول على مزيد من الوضوح بشأن كيفية تعامل مجلس الاحتياطي الفيدرالي مع الظروف الاقتصادية الحالية، مضيفًا أنه إذا لم يقدم رئيس البنك المركزي توجيهات محددة بشأن مسار السياسة النقدية مستقبلًا، فمن المرجح أن تظل توقعات الأسواق بشأن رفع أسعار الفائدة دون تغيير كبير.

وتُسعّر الأسواق حاليًا احتمالًا بنسبة 36.5% لرفع أسعار الفائدة الأمريكية في سبتمبر، فيما تصل احتمالات رفعها بحلول ديسمبر إلى 72.7%، وفقًا لأداة سي إم إي فيد ووتش.

وأظهرت بيانات صدرت الأربعاء أن معدل التضخم السنوي في الولايات المتحدة استقر بشكل غير متوقع في يوليو، وظل أعلى بكثير من مستهدف بنك الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2% للشهر الـ65 على التوالي.

ومن المرجح أن يؤدي توقف التضخم عن التراجع من ذروته الأخيرة التي تأثرت بحرب إيران إلى زيادة حدة النقاش داخل البنك المركزي بشأن ما إذا كان ينبغي رفع أسعار الفائدة أو الإبقاء عليها دون تغيير.

ويُنظر إلى الذهب باعتباره أداة تحوط في مواجهة المخاطر الجيوسياسية والاقتصادية، إلا أن ارتفاع أسعار الفائدة قد يقلل من جاذبيته، نظرًا إلى أن المعدن لا يدر عائدًا.

وعلى الصعيد الجيوسياسي، يزور رئيس وزراء قطر طهران لإعادة إطلاق المساعي الدبلوماسية، بعدما تبادل الولايات المتحدة وإيران الاتهامات على خلفية تعهد واشنطن بتكثيف الضغوط الاقتصادية على طهران عبر استهداف شركائها التجاريين بالعقوبات.