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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الفلبين تعلن عدم وقوع أي إصابات بين رعاياها في نيبال عقب الفيضانات

الفلبين تعلن عدم وقوع أي إصابات بين رعاياها في نيبال عقب الفيضانات
الفلبين تعلن عدم وقوع أي إصابات بين رعاياها في نيبال عقب الفيضانات
أ ش أ

 أعلن القصر الرئاسي في الفلبين (مالاكانانج ) عدم وقوع أي إصابات بين الرعايا الفلبينيين في نيبال جراء الفيضانات المفاجئة والانهيارات الأرضية التي أودت بحياة 165 شخصا على الأقل وجرفت قرى بأكملها على الحدود بين نيبال والتبت.

وذكرت قناة (إيه بي إس- سي بي إن) الفلبينية اليوم /الخميس/ - أن رئيس الفلبين، فرديناند ماركوس الابن، أعرب عن حزنه الشديد إزاء وقوع هذه المأساة، وحث الشعب على الدعاء للضحايا.

وتعد منطقة الهيمالايا، التي تمتد عبر نيبال والهند والصين وبوتان، من أكثر المناطق عرضة للفيضانات والانهيارات الأرضية، في ظل ارتفاع درجات الحرارة فيها بوتيرة أسرع من مناطق أخرى حول العالم نتيجة أزمة المناخ.

القصر الرئاسي في الفلبين مالاكانانج الرعايا الفلبينيين في نيبال الفيضانات المفاجئة والانهيارات الأرضية

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