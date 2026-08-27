الفلبين تعلن عدم وقوع أي إصابات بين رعاياها في نيبال عقب الفيضانات

أعلن القصر الرئاسي في الفلبين (مالاكانانج ) عدم وقوع أي إصابات بين الرعايا الفلبينيين في نيبال جراء الفيضانات المفاجئة والانهيارات الأرضية التي أودت بحياة 165 شخصا على الأقل وجرفت قرى بأكملها على الحدود بين نيبال والتبت.

وذكرت قناة (إيه بي إس- سي بي إن) الفلبينية اليوم /الخميس/ - أن رئيس الفلبين، فرديناند ماركوس الابن، أعرب عن حزنه الشديد إزاء وقوع هذه المأساة، وحث الشعب على الدعاء للضحايا.

وتعد منطقة الهيمالايا، التي تمتد عبر نيبال والهند والصين وبوتان، من أكثر المناطق عرضة للفيضانات والانهيارات الأرضية، في ظل ارتفاع درجات الحرارة فيها بوتيرة أسرع من مناطق أخرى حول العالم نتيجة أزمة المناخ.