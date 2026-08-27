الأوقاف: «نبي الرحمة ﷺ» موضوع خطبة الجمعة غدا

نشرت وزارة الأوقاف موضوع خطبة الجمعة غدا، والتي توافق 14 ربيع الأول 1448 هجرية - 28 أغسطس 2026 ميلادية، والمقالات التابعة لها عبر منصتها الرقمية بعنوان «نبي الرحمة صلى الله عليه وسلم».

وأوضحت وزارة الأوقاف، في بيان، أن الهدف المراد توصيله إلى جمهور المسجد: "التعريف بشمائل النبي ومظاهر رحمته الشاملة، واستلهام القيم النبوية الراقية وتطبيقها في واقعنا المعاصر".

موضوع خطبة الجمعة ضمن سلسلة زاد الأئمة والخطباء

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد:

فقد أشرقت آفاقُ الكون بأنوار الهداية، وتفتّحت للإنسانية أبوابٌ جديدة من الرحمة والرجاء بمولد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ أطلّ على الدنيا خيرُ من وطئت قدمُه الثرى، وأكرمُ من حمَل رسالة السماء، الرحمةُ المهداة، والسراجُ المنير، والنبيُّ الذي بدّد بنور الوحي ظلمات الجاهلية، وأحيا بالهداية قلوبًا أنهكها الضلال.

كان مولده ﷺ إيذانًا بفجرٍ جديد، وإطلالةً مباركةً لرسالةٍ غيّرت وجه التاريخ، وأعادت للإنسان كرامته، وللعدل مكانته، وللرحمة حضورها في حياة الناس.

ومن خلال المحاور التالية، نقف مع شمائله ﷺ وقفةَ محبٍّ متأمل، نستحضر جمال خُلقه، وسموّ خصاله، وعظيم خصائصه، ونستنير من سيرته العطرة بما يوقظ في النفوس معاني الرحمة، ويعيد إلى القلوب دفء الأخلاق النبوية الكريمة.

الرحمة جوهر رسالته ﷺ

قال الله تعالى: ﴿وَمَآ أَرۡسَلۡنَٰكَ إِلَّا رَحۡمَةً لِّلۡعَٰلَمِينَ﴾، فكانت هذه الآية الكريمة كاشفةً عن حقيقة الرسالة المحمدية وجوهرها، ومبيّنةً أن الرحمة لم تكن خُلُقًا عارضًا في شخصية النبي ﷺ، ولا خصلةً تظهر في بعض مواقفه ثم تغيب، وإنما كانت روح رسالته، وغاية بعثته، وأثرًا ممتدًّا في كل ما جاء به من هدي وتشريع.

يقول الطبري: "يقول تعالى ذكره لنبيه محمد ﷺ: وما أرسلناك يا محمد إلى خلقنا إلا رحمة لمن أرسلناك إليه من خلقي.

ثم اختلف أهل التأويل في معنى هذه الآية، أجميع العالم الذي أرسل إليهم سيدنا محمد أريد بها مؤمنهم وكافرهم؟ أم أريد بها أهل الإيمان خاصة دون أهل الكفر؟ فقال بعضهم: عني بها جميع العالم المؤمن والكافر.

وقال ابن عباس رضي الله عنهما: "مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ كُتِبَ لَهُ الرَّحْمَةُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَمَنْ لَمْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ عُوفِيَ مِمَّا أَصَابَ الْأُمَمَ مِنَ الْخَسْفِ وَالْقَذْفِ" [جامع البيان].

ويقول ابن جُزَي: "هذا خطاب لسيدنا محمد ﷺ، وفيه تشريف عظيم... والمعنى: أن الله رحم العالمين بإرسال سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم؛ لأنه جاءهم بالسعادة الكبرى، والنجاة من الشقاوة العظمى، ونالوا على يديه الخيرات الكثيرة في الآخرة والأولى، وعلمهم بعد الجهالة وهداهم بعد الضلالة" [التسهيل لعلوم التنزيل].

وقد جاءت رحمته ﷺ أوسع من أن تحدّها دائرة أو يقيّدها انتماء؛ فلم تكن رحمةً لفئة دون أخرى، ولا لقوم دون قوم، بل كانت رحمةً للعالمين، شملت المؤمن والمخالف، والقريب والبعيد، والصغير والكبير، والصديق والعدو، وامتدت حتى إلى الحيوان وسائر المخلوقات، فكان ﷺ رحمةً تمشي بين الناس، يرقّ للضعيف، ويواسي الحزين، ويعطف على المحتاج، ويصفح عمّن أساء، ويحرص على هداية مَن خالفه، حتى غدت الرحمة في سيرته منهجًا أصيلًا لا موقفًا استثنائيًا.

ولم تقف رحمته ﷺ عند حدود المشاعر والعواطف، بل تحوّلت إلى منهج حياة متكامل تجلّى في أقواله وأفعاله، وفي عباداته ومعاملاته، وفي بيته ومجتمعه، وفي حال السلم والحرب، وفي تعامله مع أصحابه ومخالفيه، فكان يعلّم الرحمة قولًا، ويجسّدها فعلًا، ويغرسها في النفوس خُلقًا وسلوكًا.

قال الأستاذ الدكتور محمد الطيب النجار: " وكان عليه الصلاة والسلام يُؤلف الناس ولا ينفرهم، ويكرم كريم كل قوم، ويوليه عليهم، ويتفقد أصحابه، ويعطي كل جلسائه نصيبًا حتى لا يحسب جليسه أن أحدًا أكرم عليه منه، مَن جالسه أو قاربه لحاجة صابَرَه حتى يكون هو المنصرف عنه، ومن سأله حاجة لم يرده إلا بها أو بميسور من القول، وقد وسع الناس بسطه وخلقه، فصار لهم أبًا وصاروا عنده في الحق سواء، وكان دائم البشر سهل الخلق لين الجانب، ليس بفظٍ ولا غليظٍ ولا صخَّابٍ ولا فحَّاشٍ ولا سبَّابٍ" [القول المبين].

رحمته ﷺ بأهل بيته وقرابته

قال الشيخ محمد أبو زهرة: "وإن شفقته الشخصية على المتصلين به لتبدو في معاملته لأهله من أزواج وأقارب، سواء أكانوا أقربين أم كانوا غير ذلك ممن لهم رحم موصولة.

ولقد امتنع عليه النوم عندما أسِر عمه العباس بن عبد المطلب في غزوة بدر، فكان يبكي لأنينه، وهنا في هذه القضية، يبدو أمران يظهران متناقضين:

أولهما: ألمه لأن عمه وحبيبه العباس قد أسر، ويذوق مرارة الأسر يشفق عليه، ويشتد الأسى عليه.

وثانيهما: العدالة المقررة الثابتة التي تسوى بين الناس في النتائج، إذا تساووا في الأسباب الموجبة لهذه النتائج المؤدية إليها..." [خاتم النبيين].



رحمته ﷺ بالأطفال والضعفاء

كان النبي ﷺ، على علوّ مكانته وعظيم شأنه، قريبًا من الصغار، يملأ قلوبهم أُنسًا ومحبة، ويعاملهم بعطفٍ يفيض رحمةً وحنانًا، فكان يحمل الأطفال ويقبّلهم ويداعبهم، ويخصّ الحسن والحسين رضي الله عنهما بعنايةٍ ظاهرة، فيلاطفهما أمام أصحابه دون أن يرى في ذلك ما ينقص من هيبته أو مكانته، وحين استنكر البعض تقبيله للصبيان، بيّن ﷺ أن الرحمة هي التي تمنح القلب إنسانيته، فعن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَبَّلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ وَعِنْدَهُ الْأَقْرَعُ بْنُ حَابِسٍ التَّمِيمِيُّ جَالِسًا، فَقَالَ الْأَقْرَعُ: إِنَّ لِي عَشَرَةً مِنَ الْوَلَدِ مَا قَبَّلْتُ مِنْهُمْ أَحَدًا، فَنَظَرَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ثُمَّ قَالَ: «مَنْ لَا يَرْحَمُ لَا يُرْحَمُ» [متفق عليه]؛ وستبقى هذه الكلمة منهجًا خالدًا في تربية النفوس، ودليلًا على أن إظهار الحنان والرفق ليس ضعفًا، بل هو من كمال الشخصية ونبل الخلق.

قال ابن بطال: "دل أن تقبيل الولد الصغير وحمله والتحفي به مما يستحق به رحمة الله، ألا ترى حمل النبي عليه السلام أُمامةَ ابنة أبي العاص على عنقه في الصلاة، والصلاة أفضل الأعمال عند الله، وقد أُمر عليه السلام بلزوم الخشوع فيها والإقبال عليها، ولم يكن حمله لها مما يضاد الخشوع المأمور به فيها، وكره أن يشق عليها لو تركها ولم يحملها في الصلاة، وفي فعله عليه السلام ذلك أعظم أسوة لنا فينبغي الاقتداء به في رحمته صغار الولد وكبارهم والرفق بهم" [شرح صحيح البخاري].

ويقول ابن رسلان الشافعي: "وحكمة هذِه الرحمة تسخير القوي للضعيف، والكبير للصغير، والغني للفقير، حتى يحفظ نوعه وتتم مصلحته، وذلك تدبير اللطيف الخبير، فمن خلق اللَّه في قلبه الرحمة الحاملة على الرفق فذلك علامة على رحمة اللَّه له في تلك الحال والمآل، ومن سلب اللَّه الرحمة من قلبه وابتلاه بنقيض ذلك من القسوة والغلظة فلم يرفق بضعيف ولا رحم صغيرًا فذلك علم على شقوته في تلك الحال والمآل" [شرح سنن أبي داود].

كانت رحمته ﷺ بالصغار منهجًا تربويًا واجتماعيًا أراد أن يغرسه في أمته، فحثّ على رعاية اليتيم، والعناية بالضعفاء، وإكرام المساكين وأهل الحاجة، وربط الإحسان إلى هؤلاء بأعظم أبواب الأجر والثواب، وأخبر ﷺ عن منزلة كافل اليتيم، فقال: «أَنَا وَكَافِلُ الْيَتِيمِ فِي الْجَنَّةِ هَكَذَا»، وأشار بالسبابة والوسطى، في صورة بليغة تجسد قرب أهل الرحمة والإحسان من رسول الله ﷺ في الجنة.

وكان ﷺ يراعي أحوال الصغار حتى في أعظم العبادات؛ فكان إذا سمع بكاء الصبي في الصلاة خفّف فيها، مراعاةً لمشاعر أمه وشفقةً عليها، فعن أَبِي قَتَادَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «إِنِّي لَأَقُومُ فِي الصَّلَاةِ، أُرِيدُ أَنْ أُطَوِّلَ فِيهَا، فَأَسْمَعُ بُكَاءَ الصَّبِيِّ فَأَتَجَوَّزُ فِي صَلَاتِي؛ كَرَاهِيَةَ أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمِّهِ» [متفق عليه].

ومن جميل رحمته ﷺ أنه كان يلتفت إلى الأطفال في الطريق، فيسلّم عليهم ويلاطفهم، ويمنحهم من وقته واهتمامه ما يشعرهم بقيمتهم ومكانتهم، فعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه: أَنَّهُ مَرَّ عَلَى صِبْيَانٍ فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ، وَقالَ: "كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَفْعَلُهُ" [رواه البخاري].

قال شيخ الإسلام ابن حجر: "قَالَ ابْنُ بَطَّالٍ: فِي السَّلَامِ عَلَى الصِّبْيَانِ تَدْرِيبُهُمْ عَلَى آدَابِ الشَّرِيعَةِ، وَفِيهِ طَرْحُ الْأَكَابِرِ رِدَاءَ الْكِبْرِ وَسُلُوكُ التَّوَاضُعِ وَلِينُ الْجَانِبِ" [فتح الباري].

كما كان ﷺ يتفقد اليتامى، ويمسح على رؤوسهم، ويحث أصحابه على الإحسان إليهم، حتى لا يشعر من فقد أباه أنه فقد الرحمة والاحتواء.

رحمته ﷺ بالنساء

جاء النبي ﷺ برسالةٍ رفعت عن المرأة صورًا من الظلم والامتهان، وأكدت كرامتها وحقوقها، وجعلت الإحسان إليها من دلائل حسن الخلق، فقال ﷺ: «استْوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا» [متفق عليه]، وقال: «خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ، وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي» [رواه ابن ماجه]، وكان ﷺ قدوةً في حسن معاشرة زوجاته، رفيقًا بهن، يستمع إليهن ويكرمهن، كما رفع مكانة الأم وأكَّد عظيم حقها، فقال لمن سأله عن أحق الناس بحسن صحبته: «أُمُّكَ، ثُمَّ أُمُّكَ، ثُمَّ أُمُّكَ، ثُمَّ أَبُوكَ، ثُمَّ أَدْنَاكَ أَدْنَاكَ» [رواه مسلم].

كما حفظ ﷺ للمرأة مكانتها الاجتماعية والإنسانية، فأقرّ لها حقوقها، وحثّ على الإحسان إلى البنات ورعايتهن، وجعل القيام عليهن بابًا عظيمًا من أبواب الأجر، فقال ﷺ: «مَنْ عَالَ جَارِيَتَيْنِ حَتَّى تَبْلُغَا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَنَا وَهُوَ، وَضَمَّ أَصَابِعَهُ» [رواه مسلم].

وكانت النساء في عهده يسألن عن شئونهن ويعرضن قضاياهن، فيستمع إليهن ويجيبهن ويصون حقوقهن؛ فكانت رحمته بهن تطبيقًا عمليًا للعدل والكرامة، وتجسيدًا لرسالته ﷺ في رفع الظلم وإقامة الرحمة في المجتمع.



رحمته ﷺ بالحيوان والبيئة

امتدت رحمة النبي ﷺ لتشمل كل كائن حيّ يدبّ على هذه الأرض، فجاءت أحاديثه الشريفة تنهى عن تعذيب الحيوان وإيذائه أشد النهي، حتى أخبر ﷺ «أن امرأة دَخَلَتِ النَّارَ فِي هِرَّةٍ؛ رَبَطَتْهَا فَلَمْ تُطْعِمْهَا، وَلَمْ تَدَعْهَا تَأْكُلُ مِنْ خَشَاشِ الْأَرْضِ» [متفق عليه]، في حين أخبر أن رجلًا سقى كلبًا أشرف على الهلاك من العطش فغفر الله له فعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «بَيْنَا رَجُلٌ يَمْشِي، فَاشْتَدَّ عَلَيْهِ الْعَطَشُ، فَنَزَلَ بِئْرًا فَشَرِبَ مِنْهَا، ثُمَّ خَرَجَ فَإِذَا هُوَ بِكَلْبٍ يَلْهَثُ، يَأْكُلُ الثَّرَى مِنَ الْعَطَشِ، فَقَالَ: لَقَدْ بَلَغَ هَذَا مِثْلُ الَّذِي بَلَغَ بِي، فَمَلَأَ خُفَّهُ ثُمَّ أَمْسَكَهُ بِفِيهِ، ثُمَّ رَقِيَ فَسَقَى الْكَلْبَ، فَشَكَرَ اللهُ لَهُ فَغَفَرَ لَهُ»، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، وَإِنَّ لَنَا فِي الْبَهَائِمِ أَجْرًا؟ قَالَ: «فِي كُلِّ كَبِدٍ رَطْبَةٍ أَجْرٌ» [متفق عليه].

ومن مواقفه ﷺ: أنه نهى أصحابه عن اتخاذ الحيوان غرضًا يُرمى بالسهام، فعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ؛ أَنّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لَا تَتَّخِذُوا شَيْئًا فِيه الرُّوحُ غَرَضًا» [صحيح مسلم].

ونهى عن الجلوس على ظهور الدواب وهي واقفة عبثًا دون حاجة، وأوصى بالإحسان في الذبح وشحذ الشفرة حتى لا تتعذب الذبيحة، بل ورد أنه ﷺ دَخَلَ حَائِطًا لِرَجُلٍ الْأَنْصَارِ فَإِذَا جَمَلٌ، فَلَمَّا رَأَى النَّبِيَّ ﷺ حَنَّ وَذَرَفَتْ عَيْنَاهُ، فَأَتَاهُ النَّبِيُّ ﷺ فَمَسَحَ ذِفْرَاهُ فَسَكَتَ، فَقَالَ: «مَنْ رَبُّ هَذَا الْجَمَلِ، لِمَنْ هَذَا الْجَمَلُ؟»، فَجَاءَ فَتًى مِنَ الْأَنْصَارِ فَقَالَ: لِي يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: «أَفَلَا تَتَّقِي اللَّهَ فِي هَذِهِ الْبَهِيمَةِ الَّتِي مَلَّكَكَ اللَّهُ إِيَّاهَا؟، فَإِنَّهُ شَكَا إِلَيَّ أَنَّكَ تُجِيعُهُ وَتُدْئِبُهُ» [رواه أبو داود].

كيف نستلهم رحمته ﷺ اليوم؟

كلما انتشرت المادية وأضفت على الحياة ظلالها زادت حاجة الإنسان المعاصر إلى استعادة معالم الرحمة النبوية وتطبيقها في تفاصيل حياته اليومية.

ففي الأسرة، يمكن للمرء أن يستلهم رحمته ﷺ بأن يكون كما كان مع أهله؛ رفيقًا في القول، عادلًا بين أبنائه، صبورًا على تقصير زوجه، متجاوزًا عن هفوات أفراد بيته، فقد كان ﷺ في مَهنة أهله، يخدم نفسه ويرفُق بمن حوله، حتى قال: «خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ» [رواه الترمذي]، فالرحمة تبدأ بأقرب الناس قبل أن تمتد إلى الغرباء.

وفي ميدان العمل، تتجلى الرحمة النبوية في إنصاف الموظف والعامل، وعدم تحميله فوق طاقته، ومراعاة ظروفه، اقتداءً بوصيته ﷺ: «أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْل أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ» [رواه ابن ماجه]، فالرحمة في العمل ليست تراخيًا أو تهاونًا، بل عدلًا يحفظ كرامة الإنسان العامل ويصون حقوقه.

أما في التعامل مع المخالف، سواء كان مخالفًا في الرأي أو الدين أو المذهب، فإن رحمته ﷺ تعلّمنا أن الاختلاف لا يستدعي العداء، وأن الحوار الهادئ أجدى من الإقصاء والتخوين، فقد جالس ﷺ اليهود والنصارى، وأنصف المخالف قبل الموافق، وعامل الناس بمقتضى إنسانيتهم لا بمقتضى عقيدتهم فحسب.

ومن أهم ما ينبغي استلهامه اليوم أن الرحمة كانت عند النبي ﷺ طريقًا للدعوة لا وسيلة للإكراه، فقد أرسله الله رحمة لا نقمة، وداعيًا لا مسيطرًا، يخاطب القرآن الكريم نفسه الشريفة قائلاً: ﴿فَبِمَا رَحۡمَةٍ مِّنَ ٱللَّهِ لِنتَ لَهُمۡۖ وَلَوۡ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ ٱلۡقَلۡبِ لَٱنفَضُّواْ مِنۡ حَوۡلِكَۖ﴾ [آل عمران: ١٥٩]، فكان لِينُ قلبه الشريف سببًا في اجتماع القلوب حوله لا سببًا في ضعف موقفه، ليبقى هذا الدرس شاهدًا خالدًا على أن الدعوة إلى الحق تُبنى بالرحمة والحكمة، لا بالقسوة والإجبار، وأن من أراد أن يُقرّب الناس إلى الخير، فليبدأ بالرحمة التي قادت قلوب العالمين إلى أنوار النبوة.