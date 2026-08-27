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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

الأهلي يتحرك بقوة لحسم ملف التجديد مع النجوم ...إمام ومروان حتى 2030 وجلسات متواصلة مع مصطفى شوبير

الاهلي
الاهلي
رباب الهواري

يواصل النادي الأهلي تحركاته المكثفة للحفاظ على القوام الأساسي للفريق، من خلال حسم ملفات تجديد عقود عدد من نجومه، ضمن خطة الإدارة لضمان الاستقرار الفني واستمرار العناصر المؤثرة خلال السنوات المقبلة.

ونجحت إدارة الأهلي بالفعل في غلق ملفي إمام عاشور ومروان عطية، بعدما تم الإعلان رسميًا عن تمديد تعاقد الثنائي حتى عام 2030، في خطوة تعكس تمسك النادي باللاعبين ورغبته في الحفاظ على الركائز الأساسية للفريق.

تمديد عقد إمام عاشور

وحسم الأهلي ملف تجديد عقد إمام عاشور، ليستمر اللاعب مع الفريق حتى عام 2030، بعد الاتفاق على جميع التفاصيل الخاصة بالعقد الجديد.

وشهدت عملية التجديد تعديلًا في المقابل المالي للاعب بما يتناسب مع مكانته ودوره المؤثر داخل الفريق، خاصة في ظل الاعتماد عليه كأحد العناصر الأساسية في تشكيل الأهلي خلال الفترة الماضية.

وتأتي خطوة تمديد عقد إمام عاشور ضمن سياسة الإدارة للحفاظ على أبرز نجوم الفريق، وغلق الباب أمام أي محاولات لإثارة الجدل حول مستقبله خلال الفترة المقبلة.

مروان عطية يمدد حتى 2030

كما أعلن الأهلي رسميًا تمديد تعاقد مروان عطية حتى عام 2030، بعدما وقع اللاعب على العقد الجديد خلال جلسة جمعته بمسؤولي قطاع التعاقدات بالنادي.

وجاءت الخطوة في إطار رغبة الإدارة في تأمين استمرار لاعب الوسط، الذي يمثل أحد العناصر المهمة في وسط ملعب الفريق، خاصة مع ارتباطه بخطط الجهاز الفني خلال المرحلة المقبلة.

جلسات مع مصطفى شوبير

وفي السياق ذاته، تكثف إدارة الكرة بالنادي الأهلي جلساتها مع الحارس مصطفى شوبير، من أجل التوصل إلى اتفاق بشأن تعديل وتمديد عقده، وتأمين استمراره مع الفريق خلال السنوات المقبلة.

وتسعى إدارة الأهلي إلى حسم الملف في أقرب وقت، في ظل تمسكها بالحارس ورغبتها في الحفاظ على استقرار مركز حراسة المرمى.

كما ترفض الإدارة فتح الباب أمام رحيل اللاعب بشروط جزائية استثنائية، وتسعى للوصول إلى صيغة تحفظ حقوق النادي واللاعب معًا، بما يتناسب مع أهمية شوبير ضمن حسابات الفريق.

وتؤكد تحركات الأهلي أن ملف تجديد عقود النجوم يأتي على رأس أولويات الإدارة، بهدف الحفاظ على القوام الأساسي وتوفير أكبر قدر من الاستقرار للفريق خلال المرحلة المقبلة.

الاهلي اخبار الرياضة دورى نايل امام عاشور مروان عطيه مصطفي شوبير

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