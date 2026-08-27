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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

بعد دعاء الرئيس السيسي لها.. أول تعليق من هبة مجدي على مشاركتها في احتفالية المولد النبوي

احتفالية المولد النبوي الشريف
احتفالية المولد النبوي الشريف
محمد بدران

علقت الفنانة هبة مجدي على مشاركتها في احتفالية المولد النبوي الشريف، التي أقيمت بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام».

وشاركت هبة مجدي مقطع فيديو من فعاليات الاحتفالية، واكتفت بالتعليق عليه قائلة: «الحمد لله رب العالمين»، معربة عن سعادتها بالمشاركة في هذه المناسبة الدينية.

وشهدت الاحتفالية، التي أقيمت بمركز الصفوة للمؤتمرات في مقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الإدارية الجديدة، مشاركة مميزة للفنانة هبة مجدي، حيث قدمت مجموعة من الأغاني الدينية احتفالًا بذكرى مولد النبي محمد ﷺ.

الرئيس السيسي يدعو لهبة مجدي بالشفاء

وشهدت الاحتفالية موقفًا إنسانيًا لافتًا، بعدما حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على الدعاء للفنانة هبة مجدي، متمنيًا لها الصحة والعافية، وذلك بعد أزمتها الصحية الأخيرة.

وقال الرئيس السيسي لهبة مجدي: «وفي اليوم الجميل ده وبعد كلامك الجميل، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم، وبنور وجهه الكريم، وبجاه المصطفى ﷺ، أن يسعدكِ ويعافيكِ، ويستركِ ويحميكِ، وما يوريكيش أي حزن أو زعل.. اللهم آمين».

ولاقى موقف الرئيس السيسي تفاعلًا واسعًا، خاصة مع الدعاء الذي وجهه للفنانة هبة مجدي خلال الاحتفالية، في مشهد إنساني لافت جمع بين أجواء الاحتفال بذكرى المولد النبوي والمشاركة الفنية والوجدانية.

هبة مجدي الرئيس السيسي احتفالية مولد النبوي الشريف دعاء الرئيس

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