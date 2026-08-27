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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

رسالة إنسانية من الرئيس السيسي.. كواليس ظهور هبة مجدي في احتفالية المولد النبوي

هبة مجدي
هبة مجدي
رحمة سمير

شاركت الفنانة هبة مجدي في احتفالية وزارة الأوقاف بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف لعام 2026، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، وقدمت أغنية «في حب سيدنا النبي» وسط أجواء روحانية.

وشهدت الاحتفالية الظهور العام الأول لهبة مجدي بعد فترة علاج مرت بها، كما ظهرت خلال مشاركتها وهي ترتدي الحجاب.

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الرئيس السيسي يوجه رسالة مؤثرة لهبة مجدي

وعقب انتهاء فقرتها الغنائية، حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على توجيه رسالة إنسانية للفنانة، داعيًا الله أن يمن عليها بالعافية ويحفظها ويسعدها.

وقال الرئيس السيسي:«أسأل الله العظيم، رب العرش العظيم، وبنور وجهه الكريم، وبجاه المصطفى صلى الله عليه وسلم، إنه يسعدك ويعافيكِ ويحميكِ ويسترك وما يزعلكيش أنتِ وكل الناس».

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محمد محسن يوجه الشكر للرئيس السيسي

من جانبه، وجه الفنان محمد محسن، زوج هبة مجدي، رسالة شكر وتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي، معربًا عن امتنانه للفتة الإنسانية التي وجهها لزوجته خلال الاحتفالية.

وقال محمد محسن في رسالة نشرها عبر حسابه على «فيسبوك»:«خالص الشكر والتقدير لسيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي على اللفتة الإنسانية الطيبة اللي عمرنا أبدًا ما هننساها».

الرئيس السيسي لـ هبة مجدي: أسأل الله العظيم إنه يسعدك ويحميكي ومايزعلكيش - بوابة الشروق - نسخة الموبايل

هبة مجدي في أول ظهور بعد فترة العلاج

وجاءت مشاركة هبة مجدي في الاحتفالية كأول ظهور عام لها بعد فترة العلاج، لتجمع مشاركتها بين الجانب الفني والاحتفاء بذكرى المولد النبوي الشريف، وسط حضور عدد من الشخصيات والفنانين.

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