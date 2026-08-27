الأرصاد تحذر: طقس اليوم شديد الحرارة والقاهرة تلامس 40 درجة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة اليوم الخميس 27 أغسطس 2026، مشيرة إلى استمرار ارتفاع درجات الحرارة على أغلب أنحاء البلاد، بالتزامن مع ارتفاع نسب الرطوبة، ما يزيد من الإحساس بحرارة الأجواء.

وأوضحت الأرصاد أن الطقس يكون مائلا للحرارة ورطبا خلال ساعات الصباح الباكر، بينما يسود طقس شديد الحرارة ورطب نهارا على أغلب الأنحاء، وحار ورطب على السواحل الشمالية، في حين تميل الأجواء للحرارة والرطوبة خلال ساعات الليل.

وتسجل درجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى 38 درجة، بينما تصل درجة الحرارة المحسوسة إلى 40 درجة، في حين تسجل منطقة الوجه البحري 37 درجة للعظمى و39 درجة للمحسوسة.

أما السواحل الشمالية الغربية فتسجل 32 درجة للعظمى و36 درجة للمحسوسة، بينما تصل العظمى على السواحل الشمالية الشرقية إلى 34 درجة والمحسوسة إلى 38 درجة.

وتشهد بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد شبورة مائية خلال ساعات الصباح، وقد تكون كثيفة أحيانا، خاصة في الفترة من الرابعة وحتى الثامنة صباحا، ما يستدعي توخي الحذر أثناء القيادة.

كما تنشط الرياح أحيانًا على أغلب الأنحاء، وتتراوح سرعتها بين 30 و35 كيلومترا في الساعة، وهو ما يساعد على تلطيف الأجواء مساءً في بعض المناطق المكشوفة.

ومن المتوقع أن تستمر الأجواء شديدة الحرارة خلال الأيام المقبلة، مع بداية انخفاض تدريجي في درجات الحرارة اعتبارا من السبت المقبل وفقا للتوقعات المعلنة.