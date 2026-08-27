قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
شبانة: كل حاجة في الزمالك ضد المنطق.. ومعتمد جمال له دور كبير بالفوز
وسط تصاعد الهجمات.. دوي انفجار يهز مدينة سوران بإقليم كردستان العراق
ماجاسا يغيب عن زد أمام الأهلي بعد تأخر وصول الماسك
ردي سيكون في الملعب.. إمام عاشور يحسم الجدل حول ادعائه الإصابة
تركيا كلمة السر.. تفاصيل اجتماع وزير خارجية سوريا ورئيس الموساد بالأردن
لفتة إنسانية.. هبة مجدي ترد على دعاء الرئيس السيسي لها باحتفالية المولد النبوي
بعد انتشارها بأوروبا.. هل وصل خطر السالمونيلا إلى البيض المصري؟
ريال مدريد يكتسح ريال سوسيداد برباعية ويتصدر الدوري الإسباني
السفير المغربي بالقاهرة يستقبل الحسين عموتة بعد توليه قيادة الأهلي
إمام عاشور: الأهلي شرف لأي لاعب.. وتعلمت أن يكون الرد داخل الملعب
أذكار النوم.. بـ آية قرآنية واحدة يجعل الله لك حراسا من الملائكة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ردي سيكون في الملعب.. إمام عاشور يحسم الجدل حول ادعائه الإصابة

إمام عاشور
إمام عاشور
رباب الهواري

حسم إمام عاشور، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الجدل الذي أثير خلال الفترة الماضية بشأن فترة غيابه عن المشاركة مع الفريق، مؤكدًا أن الإصابة التي تعرض لها كانت قوية، وأنه التزم بالبرنامج العلاجي والتأهيلي تحت إشراف الجهاز الطبي، نافيًا في الوقت نفسه ما تردد حول تعمده الغياب أو التمرد على الجهاز الفني.

وقال إمام عاشور، في تصريحات للموقع الرسمي للنادي الأهلي، إنه تلقى دعمًا كبيرًا من جميع أفراد الفريق خلال فترة الإصابة، مشيرًا إلى أن هذه الروح تمثل دافعًا قويًا للاعبين من أجل المنافسة على جميع البطولات خلال الموسم الجاري.

وأوضح اللاعب أنه تعرض للإصابة خلال مباراة منتخب مصر أمام الأرجنتين، مؤكدًا أنه بذل أقصى ما لديه من أجل العودة سريعًا إلى الملاعب، لكنه ركز بصورة كاملة على تنفيذ البرنامج العلاجي تحت إشراف الجهاز الطبي، ولم يشارك في التدريبات الجماعية سوى مرة واحدة قبل مواجهة برشلونة.

وشدد عاشور على رفضه التام لما تردد عن تعمده الغياب أو ادعاء الإصابة، مؤكدًا أن هذا الأمر غير موجود داخل النادي الأهلي، وأن كل لاعب يتمنى المشاركة في جميع المباريات وعدم الابتعاد عن الفريق.

وأضاف أن الشائعات التي لاحقته خلال الفترة الماضية دفعته إلى الالتزام بالصمت وعدم الدخول في سجالات إعلامية، موضحًا أن لاعب الأهلي يجب أن يكون رده داخل الملعب وليس عبر التصريحات.

وأكد عاشور أنه كان صبورًا للغاية خلال الفترة الماضية، مشيرًا إلى أن رده سيكون عمليًا من خلال مستواه داخل الملعب، وهو النهج الذي يرى أنه يمثل أحد مبادئ النادي الأهلي طوال تاريخه.

واختتم لاعب الأهلي حديثه بالتأكيد على اشتياقه للمباريات والجماهير وأجواء الملعب، معربًا عن رغبته في العودة بقوة والمساهمة مع الفريق في تحقيق البطولات.


 

إمام عاشور الاهلي اخبار الاهلي اخبار الرياضة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رئيس مجلس الوزراء

الحكومة توافق على 12 قرارا جديدا اليوم.. إليك التفاصيل

امام والدردير

تعليق غير متوقع من عمرو الدردير بعد تجديد عقد إمام عاشور مع الأهلي

الرئيس السيسي

أطمئنكم .. الرئيس السيسي يوجه رسالة عاجلة للمصريين

إمام عاشور

أول هدايا تجديد عقد إمام عاشور مع الأهلي بـ 15 مليون جنيه | خاص

امام والطيب

انتوا الاثنين شبه بعض.. رد فعل صادم من أحمد الطيب بعد تمديد عقد إمام عاشور

تنسيق الجامعات 2026

التعليم العالي تعلن نتائج مرحلة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلتين الأولى والثانية.. عبر هذا الرابط

إمام عاشور

كواليس الحسم في الساعات الأخيرة .. لماذا تمسك الأهلي بإمام عاشور حتى 2030؟

المتهمين

الداخلية تكشف تفاصيل اختطاف فتاةالشيخ زايد

ترشيحاتنا

جانب من الحدث

موجز أخبار الوادي الجديد.. ضبط 269 بطاقة تموينية بأحد المخابز ونقابة المحامين تعلن فتح باب التسجيل لحضور التحقيقات

محافظ الوادي الجديد

محافظ الوادي الجديد: صرف 11.2 مليون جنيه منحة المولد النبوي الشريف للعمالة غير المنتظمة

محافظ دمياط

افتتاح النسخة الثانية من مهرجان الجبن المصري برأس البر

بالصور

فورد تستعد لإطلاق SUV جديدة بتصميم مستوحى من سيارات الرالي

فورد
فورد
فورد

بإطلالة أنيقة.. أنغام تخطف الأنظار فى أحدث ظهور

أنغام تخطف الانظار بجمالها فى اخر ظهور لها
أنغام تخطف الانظار بجمالها فى اخر ظهور لها
أنغام تخطف الانظار بجمالها فى اخر ظهور لها

أسعار هيونداي ماتريكس موديل 2010 المستعملة في مصر

هيونداي ماتريكس
هيونداي ماتريكس
هيونداي ماتريكس

احذر.. الإكثار من تناول حلوى المولد النبوي الشريف

الإكثار من تناول حلوى المولد النبوي الشريف
الإكثار من تناول حلوى المولد النبوي الشريف
الإكثار من تناول حلوى المولد النبوي الشريف

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: سياسات الاحتلال تجاه سوريا ولبنان!

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: فلسفة النصر ومفهوم القيادة النبوية في المعارك

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أبوفيس الثاني

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: دليل السعادة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: التقييم المدرسي وعقدة الصفوف الأولى

المزيد