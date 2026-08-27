ردي سيكون في الملعب.. إمام عاشور يحسم الجدل حول ادعائه الإصابة

حسم إمام عاشور، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الجدل الذي أثير خلال الفترة الماضية بشأن فترة غيابه عن المشاركة مع الفريق، مؤكدًا أن الإصابة التي تعرض لها كانت قوية، وأنه التزم بالبرنامج العلاجي والتأهيلي تحت إشراف الجهاز الطبي، نافيًا في الوقت نفسه ما تردد حول تعمده الغياب أو التمرد على الجهاز الفني.

وقال إمام عاشور، في تصريحات للموقع الرسمي للنادي الأهلي، إنه تلقى دعمًا كبيرًا من جميع أفراد الفريق خلال فترة الإصابة، مشيرًا إلى أن هذه الروح تمثل دافعًا قويًا للاعبين من أجل المنافسة على جميع البطولات خلال الموسم الجاري.

وأوضح اللاعب أنه تعرض للإصابة خلال مباراة منتخب مصر أمام الأرجنتين، مؤكدًا أنه بذل أقصى ما لديه من أجل العودة سريعًا إلى الملاعب، لكنه ركز بصورة كاملة على تنفيذ البرنامج العلاجي تحت إشراف الجهاز الطبي، ولم يشارك في التدريبات الجماعية سوى مرة واحدة قبل مواجهة برشلونة.

وشدد عاشور على رفضه التام لما تردد عن تعمده الغياب أو ادعاء الإصابة، مؤكدًا أن هذا الأمر غير موجود داخل النادي الأهلي، وأن كل لاعب يتمنى المشاركة في جميع المباريات وعدم الابتعاد عن الفريق.

وأضاف أن الشائعات التي لاحقته خلال الفترة الماضية دفعته إلى الالتزام بالصمت وعدم الدخول في سجالات إعلامية، موضحًا أن لاعب الأهلي يجب أن يكون رده داخل الملعب وليس عبر التصريحات.

وأكد عاشور أنه كان صبورًا للغاية خلال الفترة الماضية، مشيرًا إلى أن رده سيكون عمليًا من خلال مستواه داخل الملعب، وهو النهج الذي يرى أنه يمثل أحد مبادئ النادي الأهلي طوال تاريخه.

واختتم لاعب الأهلي حديثه بالتأكيد على اشتياقه للمباريات والجماهير وأجواء الملعب، معربًا عن رغبته في العودة بقوة والمساهمة مع الفريق في تحقيق البطولات.



