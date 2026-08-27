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ريال مدريد يكتسح ريال سوسيداد برباعية ويتصدر الدوري الإسباني
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ريال مدريد يكتسح ريال سوسيداد برباعية ويتصدر الدوري الإسباني

ريال مدريد
ريال مدريد
حمزة شعيب

حقق فريق ريال مدريد فوزًا كبيرًا على حساب ريال سوسيداد بنتيجة 4-1، في المباراة التي جمعت بين الفريقين مساء اليوم الأربعاء على ملعب «سانتياجو برنابيو»، ضمن منافسات الجولة الأولى المؤجلة من بطولة الدوري الإسباني.

وبدأ ريال مدريد المباراة بضغط هجومي مكثف، بحثًا عن تسجيل هدف التقدم، وسط محاولات من فينيسيوس جونيور وكيليان مبابي لهز شباك الضيوف، قبل أن ينجح الفريق الملكي في افتتاح التسجيل بالدقيقة 40 عن طريق مبابي، بعد تمريرة من فيديريكو فالفيردي.

ولم يحافظ ريال مدريد على تقدمه طويلًا، حيث نجح ريال سوسيداد في إدراك التعادل بالدقيقة 44 عن طريق سوتشيتش، مستغلًا خطأ في دفاع أصحاب الأرض، لينتهي الشوط الأول بالتعادل 1-1.

وفي الشوط الثاني، استعاد ريال مدريد تقدمه سريعًا، بعدما سجل كيليان مبابي هدفه الثاني في الدقيقة 60، مستغلًا تمريرة مميزة من جود بيلينجهام.

وبعد 8 دقائق فقط، عزز فينيسيوس جونيور تقدم ريال مدريد بتسجيل الهدف الثالث، بعد تمريرة من بيلينجهام، ليضع الكرة داخل شباك ريال سوسيداد.

وفي الدقيقة 80، عاد مبابي ليسجل هدفه الثالث في المباراة، بعدما تلقى تمريرة من فينيسيوس جونيور، ليكمل «الهاتريك» ويقود ريال مدريد لحسم المباراة بنتيجة 4-1.

وبهذا الانتصار، رفع ريال مدريد رصيده إلى 6 نقاط، ليعتلي صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني، بينما تجمد رصيد ريال سوسيداد عند صفر من النقاط في المركز العشرين والأخير.

ريال مدريد مبابي الدوري الإسباني

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