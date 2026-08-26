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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الأهلي يحتفي بتجديد عقد إمام عاشور حتى 2030 (شاهد)

إمام عاشور
إمام عاشور
عمرو مصطفى

كشف النادي الأهلي عن تفاصيل تجديد عقد إمام عاشور، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، ليستمر ضمن صفوف القلعة الحمراء حتى عام 2030، في خطوة تؤكد تمسك النادي باللاعب واستمراره مع الفريق خلال السنوات المقبلة.

إمام عاشور أهلاوي حتى 2030

 

وظهر إمام عاشور في ملعب مختار التتش، عقب تمديد تعاقده مع الأهلي، حيث التقطت عدسات النادي عددًا من الصور للاعب بقميص الفريق، احتفالًا باستمراره داخل القلعة الحمراء.

وجاء تمديد عقد إمام عاشور ليضع حدًا للتكهنات حول مستقبله، ويؤكد استمرار اللاعب مع الأهلي حتى 2030.

ونشر الأهلي لقطات من تواجد إمام عاشور في ملعب التتش بعد تجديد عقده، مع رسالة احتفالية تؤكد: «إمام عاشور أهلاوي حتى عام 2030».

أول هدايا تجديد عقد إمام عاشور مع الأهلي بـ 15 مليون جنيه | خاص

كشف مصدر داخل النادي الأهلي عن كواليس جديدة بشأن تجديد وتمديد عقد إمام عاشور، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، مع القلعة الحمراء حتى عام 2030.

وقال المصدر في تصريحات خاصة، إن إمام عاشور سيقوم بتصوير إعلانين خلال الفترة المقبلة، أحدهما لصالح أحد رعاة النادي الأهلي، ضمن الاتفاقات المرتبطة بتجديد وتمديد عقده مع القلعة الحمراء.

وأوضح المصدر أن القيمة المالية للإعلانين تصل إلى 15 مليون جنيه، على أن يتم تصويرهما خلال الفترة المقبلة، وذلك في إطار الاتفاق المبرم مع اللاعب عقب تجديد عقده رسميًا مع النادي الأهلي حتى عام 2030.

ويعد إمام عاشور أحد العناصر الأساسية في صفوف الأهلي، وتسعى إدارة النادي للحفاظ على خدماته وضمان استمراره ضمن القوام الأساسي للفريق خلال السنوات المقبلة.

إمام عاشور يتسلم شيك بـ 10 ملايين جنيه من الأهلي لهذا السبب | خاص

 


كشف مصدر داخل النادي الأهلي عن كواليس جديدة بشأن تجديد وتمديد عقد إمام عاشور، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، مع القلعة الحمراء حتى عام 2030.

وقال المصدر في تصريحات خاصة، إن إمام عاشور حصل اليوم الأربعاء على شيك بقيمة 10 ملايين جنيه، قيمة منحة التوقيع، وذلك عقب تجديد وتمديد عقده مع النادي الأهلي رسميًا خلال الساعات الماضية.

وأوضح المصدر أن اللاعب حصل على منحة التوقيع بعد إتمام إجراءات تجديد عقده، في إطار الاتفاق المبرم بين الطرفين، ليستمر إمام عاشور ضمن صفوف القلعة الحمراء حتى عام 2030.

ويأتي تمديد عقد إمام عاشور ضمن تحركات إدارة النادي الأهلي للحفاظ على العناصر الأساسية في صفوف الفريق، خاصة أن اللاعب يعد من الركائز المهمة في تشكيل الفريق خلال الفترة الأخيرة.


 

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