هيثم عرابي يوجّه رسالة عتاب لجماهير الأهلي بسبب إمام عاشور

وجه هيثم عرابي، مدير التعاقدات السابق بالنادي الأهلي، رسالة عتاب لجماهير المارد الأحمر بسبب إمام عاشور.

وكتب هيثم عرابي، عبر حسابه الشخصي على «فيسبوك»: "عندي عتاب على بعض الأهلاوية في موضوع إمام عاشور".

وأضاف: "فكرة إنك لحد دلوقتي بتناقش حد في موضوع إمام غريبة، أو بتحاول تثبت أي حاجة أغرب!".



وتابع: الأول كان الكلام: "إمام مش عايز يجدد».. دلوقتي إمام جدّد بمقابل مالي ضخم وعمل اللي هو عايزه، إنت بتناقش في ايه؟ اللي بيتكلم مهما قلت هو مش حيقول إنك عملت حاجة صح أو كويسة أو نجحت تجدد لإمام".

كما أوضح: "آه، التفاوض طول، وده طبيعي يحصل في أي تفاوض كبير.. لكن في النهاية اللاعب كان ممكن يستنى، وبعد سنة يبقى فاضل له سنة واحدة في عقده، وساعتها موقفه في التفاوض هيكون أقوى وفرص رحيله أكبر لو ده اللي هو عايزه. لكنه جدّد واختار يكمل".

وأردف: "وكعادة جمهور الاهلي طول ما هو ماشي كويس، بيتصرف صح، ملتزم ومركز في الملعب، هيلاقي الدعم".

وزاد: "الموضوع اتقفل، متديش لحد فرصة يفتح نقاشات تانية وتجاهل أي كلام في القصة دي، لأن النقاش هنا في أوقات كتير مش بيكون لمصلحة فريقك، على قد ما هو تشتيت وشوشرة مش مطلوبة، لا للاعب ولا للفريق".

اختتم: "إحنا محتاجين إمام مركز في الملعب.. مش كل يوم يرد على قصة جديدة".