ألقيا بأشلائه في الترعة.. مقـ تل شخص على يد شقيقيه بأسيوط

كشفت وحدة مباحث مركز شرطة الغنايم بمحافظة أسيوط، ملابسات واقعة مقتل شاب على يد شقيقيه، وتقطيع جثمانه وإلقاء أشلائه في مياه الترعة السوهاجية، وذلك خلال أقل من 24 ساعة من تلقي بلاغ بتغيبه.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي اللواء حازم زين، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مركز شرطة الغنايم، يفيد بورود بلاغ بتغيب شاب يُدعى «ع. ث.»، مقيم بمنطقة الغنايم شرق.

وعلى الفور، جرى تشكيل فريق بحث جنائي لكشف ملابسات الواقعة وتحديد مكان الشاب المتغيب، حيث أسفرت التحريات وجهود رجال المباحث عن وجود شبهة جنائية وراء اختفائه، وتوصلت إلى تورط شقيقيه في الواقعة.

وكشفت التحريات الأولية أن الشقيقين أقدما على قتل المجني عليه وتقطيع جثمانه، ثم إلقاء أشلائه في الترعة السوهاجية، على خلفية خلافات تتعلق بسلوكه، وفقًا لما توصلت إليه التحريات.

وعقب تقنين الإجراءات القانونية، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين، وبمواجهتهما بما أسفرت عنه التحريات، وبإرشادهما، جرى تحديد الأماكن التي أُلقيت بها أشلاء المجني عليه في مياه الترعة.

وتمكنت قوات الإنقاذ من استخراج قطع من الأشلاء من المياه، فيما تتواصل الإجراءات اللازمة لتحديد هوية الأجزاء التي جرى انتشالها واستكمال أعمال البحث عن باقي الأشلاء.



وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق، وقررت اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لكشف كافة ملابسات الجريمة ودوافعها.