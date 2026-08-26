الدفاع الإسرائيلية ترفض كشف تفاصيل خطة الهجرة من غزة

قالت صحيفة «يديعوت أحرونوت» العبرية، إن وزارة الدفاع الإسرائيلية رفضت الكشف عن عدد سكان غزة الذين غادروا القطاع ضمن خطة «الهجرة الطوعية»، أو الدول التي استقبلتهم.

وقالت الوزارة إن مديرية تشجيع الهجرة الطوعية لسكان غزة يرأسها نائب المدير العام لوزارة الدفاع، المقدم احتياط يعقوب «كوبي» بليتشتاين، مشيرة إلى أن المديرية تستعين بمقدمي خدمات.

كما امتنعت الوزارة عن الكشف عن طبيعة أنشطة المديرية، مبررة ذلك بـ«أسباب أمنية».

وكانت حركة حرية المعلومات طالبت ببيانات تفصيلية حول أعداد المغادرين وتواريخ مغادرتهم والمعابر التي استخدموها والدول التي وصلوا إليها، إلى جانب نسخ من الخطط والتقارير الخاصة بالمديرية.

وانتقدت المحامية هايدي نيغيف، الرئيسة التنفيذية للحركة، عدم الإفصاح عن المعلومات، معتبرة أن الجيش ووزارة الدفاع لا يكشفان الحقيقة إلا بعد اللجوء إلى القضاء.

وقالت الحركة إنها طلبت الحصول على نسخ من الخطط وقائمة بالمناقشات التي أجريت داخل الجيش بشأنها، لكن الجيش رد بأنه «لا توجد لدينا أي معلومات» تمكنه من الإجابة على الطلب.

وبحسب «يديعوت أحرونوت»، فإن هذا الرد يشير ضمنيًا إلى عدم اتخاذ إجراءات فعلية لتنفيذ الخطة، رغم إعلان يسرائيل كاتس في فبراير 2025 أنه أصدر تعليمات بإعداد خطة تتيح لسكان غزة الراغبين في المغادرة الانتقال إلى أي دولة توافق على استقبالهم.

وفي مايو 2026، عاد كاتس للتأكيد على أن خطة الهجرة الطوعية ستنفذ «في الوقت المناسب وبالطريقة الصحيحة»، ما يشير إلى أنها لم تدخل حيز التنفيذ حتى ذلك الوقت.