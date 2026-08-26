باكستان: استمرار سقوط قتلى في غزة يثير تساؤلات حول الالتزام بوقف إطلاق النار

قالت باكستان، اليوم الأربعاء، إن استمرار الضربات وسقوط ضحايا من المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة يثير تساؤلات بشأن مدى الالتزام بوقف إطلاق النار، مؤكدة ضرورة احترامه بشكل كامل باعتباره الخطوة الأولى والأساسية في خطة إنهاء الصراع.

وقال مندوب باكستان الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عاصم افتخار أحمد - خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي - إن أكثر من 1200 فلسطيني قتلوا منذ الإعلان عن وقف إطلاق النار.

وأضاف: "إذا كان وقف إطلاق النار صامدا، كما قيل لنا، فكيف تستمر الضربات ويُقتل المدنيون؟".

وشدد المندوب الباكستاني على أن وقف إطلاق النار يمثل "الخطوة الأولى والأكثر أهمية في الخطة"، ومن ثم يتعين احترامه وتنفيذه بشكل كامل.

وفيما يتعلق بالضفة الغربية، أشار أحمد إلى أن جميع أعضاء مجلس الأمن رفضوا ضم الأراضي الفلسطينية، داعيا إلى ضمان وقف جميع الخطوات التي من شأنها الدفع في اتجاه الضم.

ووصف اقتحام السلطات الإسرائيلية، أمس الثلاثاء، مركز قلنديا للتدريب التابع لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" في القدس الشرقية المحتلة بأنه "مثير للقلق بشكل خاص".

كما انتقد السفير الباكستانى استمرار احتجاز أكثر من أربعة مليارات دولار من عائدات المقاصة الفلسطينية، محذرا من أن ذلك يقوض قدرة السلطة الفلسطينية على تقديم الخدمات الأساسية، مؤكدا ضرورة الإفراج عن هذه الإيرادات "دون تأخير".