أشرف داري يقترب من الظهور أمام زد.. عموتة يحسم موقفه

كشف الناقد الرياضي محمود شوقي عن آخر تطورات موقف أشرف داري، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من المشاركة أمام زد في بطولة الدوري المصري الممتاز.

وقال شوقي، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إن مران الأهلي أمس شهد اهتمامًا كبيرًا من الحسين عموتة المدير الفني بالفريق، تجاه أشرف داري.

وأوضح أن نسبة مشاركة أشرف داري في مباراة الأهلي وزد تتجاوز 90%، مشيرًا إلى أن عموتة عقد جلسة مع اللاعب وتحدث معه بشكل جيد، ومنحه دفعة معنوية كبيرة قبل المواجهة المقبلة.

ويأتي اهتمام عموتة بأشرف داري في ظل استعداد الأهلي لمواجهة زد، ورغبة الجهاز الفني في تجهيز جميع العناصر المتاحة بالشكل الأمثل قبل المباراة.

موعد مباراة الأهلي وزد في الدوري

ويستعد فريق الأهلي لمواجهة نظيره زد، يوم الجمعة المقبل الموافق 28 أغسطس 2026، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الأهلي وزد في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية، على استاد القاهرة الدولي.

ويسعى الأهلي لتحقيق الفوز في المباراة ومواصلة نتائجه الإيجابية في بداية مشواره ببطولة الدوري، بينما يأمل الجهاز الفني في الاستفادة من جاهزية جميع اللاعبين، ومن بينهم أشرف داري.