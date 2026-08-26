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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

إيطاليا تسحب دعمها لترشيح إنفانتينو بانتخابات الفيفا

الاتحاد الإيطالي لكرة القدم
الاتحاد الإيطالي لكرة القدم
أ ش أ

أعلن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم أنه سيسحب دعمه لترشيح جياني إنفانتينو لرئاسة الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) المقرر إجراؤها في مارس 2027.

وقال الاتحاد الإيطالي – في بيان صادر اليوم – إن هذا القرار يهدف إلى التعبير بوضوح وشفافية عن موقف الاتحاد الإيطالي بالتوافق التام مع موقف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ورئيسه ألكسندر تشيفرين، فيما يتعلق بمبادرات رئيس الفيفا الأخيرة بشأن إدارة وتطوير المسابقات الدولية.

وقال رئيس الاتحاد الإيطالي لكرة القدم جيوفاني مالاجو إنه سيتم مواصلة العمل جنبا إلى جنب مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم والاتحادات الأوروبية الأخرى لتعزيز رؤية لكرة القدم قائمة على الجدارة والتضامن والاستدامة والجماهير.

يشار إلى أن إنفانتينو تعرض لانتقادات حادة لأسابيع بعد كشفه الشهر الماضي عن خطط بمليارات الدولارات لبيع حقوق استضافة كأس العالم لمستثمرين من القطاع الخاص ، تلاها تهديد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بمقاطعة كأس العالم، وسحب رئيس الفيفا الاقتراح.

الاتحاد الإيطالي لكرة القدم إنفانتينو فيفا الاتحاد الدولي لكرة القدم جيوفاني مالاجو

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