الزمالك يفوز على البنك الأهلي بثلاثية في الدوري

نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في حسم مباراته أمام البنك الأهلي بثلاثية نظيفة ، خلال اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري الممتاز.

الزمالك يهزم البنك الأهلي بثنائية نظيف

وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي، قبل أن ينجح الزمالك في افتتاح التسجيل مع بداية الشوط الثاني عن طريق شيكو بانزا، الذي أحرز الهدف الأول في الدقيقة 51 من عمر اللقاء.

وواصل الزمالك محاولاته لتعزيز تقدمه، حتى تمكن حسام أشرف من تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 86، وأضاف إيشو الهدف الثالث في الدقيقة 95 من عمر المباراة ليؤمن للفريق الأبيض الفوز وحصد النقاط الثلاث.

وبهذه النتيجة، رفع الزمالك رصيده إلى 4 نقاط في جدول ترتيب الدوري، بعدما تعادل مع الاتحاد السكندري في الجولة الأولى، قبل أن يحقق الفوز على البنك الأهلي في الجولة الثانية.

في المقابل، تجمد رصيد البنك الأهلي عند صفر من النقاط بعد خسارته في أول جولتين من المسابقة.

أخطر فرص البنك الأهلي أمام الزمالك





وشهدت الدقيقة 40 أخطر فرص اللقاء، بعدما أطلق ياو أنور تسديدة قوية اصطدمت بعارضة مرمى الزمالك، قبل أن ترتد الكرة ويتدخل دفاع الأبيض لإبعادها.

ورد الزمالك عن طريق عدي الدباغ في الدقيقة 43، بتسديدة قوية تصدى لها حارس البنك الأهلي ببراعة، فيما حصل مودي ناصر على بطاقة صفراء للخشونة مع بنتايج.

وحاول الفريقان استغلال الدقائق الأخيرة من الشوط الأول لخطف هدف قبل الاستراحة، إلا أن المحاولات لم تسفر عن جديد، لينتهي النصف الأول من المباراة بالتعادل السلبي.

البلعوطي يتصدى لقذيفة عدي الدباغ



وشهدت المباراة فرصة خطيرة للبنك الأهلي، بعدما اصطدمت الكرة بالعارضة، لتضيع فرصة محققة للتقدم في المباراة.

وعلى الجانب الآخر، كاد عدي الدباغ أن يمنح الزمالك الأفضلية، بعدما أطلق قذيفة قوية تجاه مرمى البنك الأهلي، إلا أن البلعوطي، حارس البنك، تألق وتصدى للكرة ببراعة، ليحافظ على نظافة شباكه.

واستمرت محاولات الفريقين بحثًا عن تسجيل هدف التقدم، وسط أفضلية نسبية للبنك الأهلي مقابل محاولات من الزمالك لاستعادة السيطرة على مجريات اللقاء.