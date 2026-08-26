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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزير الخارجية: مصر تولي أهمية خاصة لتعزيز قيم التعايش السلمي واحترام الآخر وقبول التنوع الديني والثقافي

وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج الدكتور بدر عبد العاطي
وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج الدكتور بدر عبد العاطي
أ ش أ

 أكد وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج الدكتور بدر عبد العاطي، أن مصر تولي أهمية خاصة لتعزيز قيم التعايش السلمي واحترام الآخر وقبول التنوع الديني والثقافي، باعتبارها ركائز أساسية لتحقيق السلام والاستقرار المستدام في الشرق الأوسط.

جاء ذلك خلال استقبال وزير الخارجية اليوم الأربعاء لوفد من منظمة «كنائس من أجل السلام في الشرق الأوسط» الأمريكية، برئاسة القس الدكتورة «ماي إليس كانون»، المديرة التنفيذية للمنظمة؛ في إطار الحرص على تعزيز التواصل مع المؤسسات الدينية والمجتمعية الدولية، ودعم الجهود الرامية إلى ترسيخ السلام والتعايش السلمي في المنطقة.

وشدد الوزير عبد العاطي، على ضرورة إعلاء قيم الحوار والتفاهم ونبذ الكراهية والتحريض والعنف.

وأكد رفض مصر الكامل للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والضفة الغربية، وللسياسات الإسرائيلية التي تؤجج التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة، مؤكدًا أن استهداف المدنيين والمنشآت المدنية والانتهاكات المتواصلة للقانون الدولي الإنساني تتعارض مع أبسط المبادئ الإنسانية، وتسهم في تأجيج مشاعر الكراهية والعداء، وتقوض فرص تحقيق السلام والتعايش بين شعوب المنطقة.

كما أكد الوزير عبد العاطي أن مصر تتمسك بخطة الرئيس الأمريكي باعتبارها الإطار الأساسي القائم للجهود الرامية لإنهاء الحرب وتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة، مشددًا على أهمية البناء عليها من خلال تنفيذ الالتزامات والاستحقاقات المتوافق عليها، بما يضمن تثبيت وقف إطلاق النار، وتوفير المساعدات الإنسانية، وتهيئة الأفق السياسي لإقامة الدولة الفلسطينية، مع التأكيد على ضرورة إعلاء قيم التعايش السلمي واحترام الآخر وقبول التنوع.

من جانبهم، أعرب ممثلو وفد منظمة «كنائس من أجل السلام في الشرق الأوسط» عن تقديرهم البالغ للدور المصري الفاعل في دعم جهود التهدئة وتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة، مشيدين بالجهود التي تبذلها مصر للتوصل إلى حلول سياسية للأزمات الإقليمية.

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