ورشة عمل حول إجراءات السلامة أثناء الحفر بالقرب من خطوط الغاز بدمياط

دشّن الدكتور حسام الدين فوزي، محافظ دمياط، اليوم، ورشة عمل حول إجراءات السلامة الواجبة أثناء تنفيذ أعمال الحفر بالقرب من خطوط الغاز الطبيعي، والتي تنظمها شركة طاقة غاز بمنطقة دمياط، بالتعاون مع وحدة السكان بالمحافظة، وذلك في إطار جهود نشر الوعي بإجراءات السلامة وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد فوزي، نائب المحافظ، واللواء محمد همام، السكرتير العام للمحافظة، والمهندس محمد عبد العزيز، مدير شركة طاقة غاز بمنطقة دمياط، والأستاذة شيرين عكاشة، مدير وحدة السكان، و رؤساء شركات المرافق ورؤساء الوحدات المحلية ومديري المديريات.

وتستهدف الورشة رفع الوعي بإجراءات السلامة الواجب اتباعها أثناء تنفيذ أعمال الحفر بالقرب من خطوط الغاز الطبيعي، والتعريف بالاشتراطات والإجراءات الفنية اللازمة لتجنب أي مخاطر أو أضرار قد تلحق بشبكات المرافق، و تعزيز التنسيق المسبق بين مختلف الجهات المعنية، بما يدعم تنفيذ مشروعات البنية التحتية وفق أعلى معايير الجودة والسلامة.

كما تناولت الورشة اجراءات السلامة الواجب اتباعها عند حدوث تسرب للغاز بالمنزل .

وأكد محافظ دمياط حرص المحافظة على ترسيخ ثقافة السلامة والصحة المهنية، باعتبارها مسؤولية مشتركة وركيزة أساسية لحماية الأرواح والممتلكات، مشددًا على أن الالتزام بإجراءات السلامة والتنسيق المسبق قبل تنفيذ أعمال الحفر بالقرب من خطوط الغاز الطبيعي يمثلان عنصرين أساسيين للحفاظ على الشبكات وضمان استدامتها التشغيلية، واستمرار تقديم خدماتها للمواطنين بكفاءة وأمان.

وأشار المحافظ إلى أهمية تكامل جهود جميع الجهات المعنية ورفع مستوى الوعي لدى القائمين على تنفيذ أعمال الحفر والمرافق، بما يسهم في الحد من مخاطر إتلاف شبكات الغاز أو غيرها من المرافق، ويضمن تنفيذ المشروعات بكفاءة مع الحفاظ على سلامة المواطنين والمنشآت.

وفي هذا السياق، سيتم تنظيم سلسلة من الندوات التوعوية الشاملة بمختلف مراكز ومدن المحافظة، بالتعاون بين شركة طاقة غاز ووحدة السكان والجهات المعنية، بهدف توسيع نطاق التوعية بإجراءات السلامة والتعامل الآمن مع مرافق الغاز الطبيعي، وتعزيز ثقافة الوقاية والالتزام بالاشتراطات الفنية خلال تنفيذ أعمال الحفر والمشروعات المختلفة.

ارقام الابلاغ عن الطوارئ بمرافق الغاز بمحافظة دمياط

دمياط القديمة - عزبة البرج

057/2198526

01220002998

دمياط الجديدة- كفر سعد - كفر البطيخ- الزرقا - فارسكور

057/2403610

01220003686