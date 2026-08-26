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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تداول 16 سفينة حاويات وبضائع عامة بميناء دمياط

تداول 16 سفينة حاويات وبضائع عامة بميناء دمياط
تداول 16 سفينة حاويات وبضائع عامة بميناء دمياط
أ ش أ

 استقبل ميناء دمياط 9 سفن، وغادرته 7 آخرى خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي عدد السفن المتواجدة بأرصفة الميناء إلى 25 سفينة.

وأفادت هيئة الميناء - في بيان اليوم الأربعاء - بأن حركة الصادر من البضائع العامة سجلت 27 ألفاً و895 طناً، شملت 16 ألفاً و266 طن يوريا، و2650 طن علف بنجر، و2250 طن خميرة، و5000 طن جبس معبأ، و828 طن أبلاكاش، بالإضافة إلى 901 طن من البضائع المتنوعة.

وأضافت أن حركة الوارد من البضائع العامة بلغت 21 ألفاً و69 طناً، تضمنت 18 ألفاً و501 طن ذرة، و1308 أطنان خشب زان، و960 طن خردة، إلى جانب 300 طن حديد.

وفيما يتعلق بحركة الحاويات، أوضح البيان أن حاويات الصادر بلغت 1890 حاوية مكافئة، والوارد 328 حاوية مكافئة، في حين سجلت حاويات الترانزيت 2043 حاوية مكافئة.

وأشار البيان إلى أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح وصل إلى 16 ألفاً و103 أطنان، فيما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 24 ألفاً و406 أطنان، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولاً وخروجاً عبر بوابات الميناء 6015 حركة.

ميناء دمياط أرصفة الميناء رصيد صومعة الحبوب والغلال

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