مصطفى شوبير يتراجع ويوافق على التجديد للأهلي مقابل 80 مليون جنيه.. والتوقيع خلال ساعات | خاص

كشف مصدر داخل النادي الأهلي، في تصريحات خاصة، عن تطورات جديدة في ملف تجديد عقد مصطفى شوبير، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم، خلال الفترة الحالية.

مصطفى شوبير يجدد للأهلي خلال ساعات

وقال المصدر إن مصطفى شوبير تراجع عن شروطه السابقة بشأن تجديد عقده مع النادي الأهلي، والتي كانت تتضمن وضع بند يسمح له بخوض تجربة الاحتراف الخارجي عقب نهاية الموسم الأول، مقابل 2 مليون يورو، إلى جانب رغبته في أن يكون العقد الجديد لمدة موسم واحد فقط بخلاف الموسم الحالي.

وأوضح المصدر أن مصطفى شوبير وافق على تجديد عقده مع الأهلي لمدة موسمين قادمين مقابل 80 مليون جنيه، مع إلغاء بند الشرط الجزائي الخاص بالسماح له بالرحيل لخوض تجربة الاحتراف الخارجي بعد الموسم الأول.

شوبير يتراجع عن شروطه مع الأهلي

وأضاف أن الطرفين توصلا إلى اتفاق نهائي بشأن جميع تفاصيل العقد الجديد، ومن المقرر أن يتم تجديد عقد مصطفى شوبير رسميًا خلال الساعات المقبلة، ليواصل الحارس مشواره مع القلعة الحمراء.

ويأتي تجديد عقد شوبير في إطار حرص إدارة الأهلي على الحفاظ على العناصر الأساسية بالفريق، وتأمين استمرار الحارس ضمن صفوف الفريق خلال الفترة المقبلة.

أحمد شوبير: الأهلي فوق الجميع.. ومحدش يقدر يتشرط عليه

وجه الإعلامي أحمد شوبير رسالة قوية عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، بالتزامن مع الجدل المثار حول تجديد تعاقد مصطفى شوبير مع النادي الأهلي.

وقال شوبير: «محدش يقدر يتشرط على الأهلي ولا ينفع حد يتشرط على الأهلي، لأن الأهلي خيره على كل أبنائه».

وتأتي تصريحات شوبير في ظل ما تردد عن وجود مطالب من مصطفى شوبير خلال مفاوضات تجديد عقده مع الأهلي، خاصة بشأن وضع بند يسمح له بالرحيل للاحتراف الخارجي.