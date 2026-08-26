قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى..الرئيس السيسي يكرم علماء الأزهر والأوقاف
تشكيل الأهلي السعودي لمواجهة أوكلاند سيتي في كأس القارات
«يسعدك ويعافيك ويحميك».. دعاء مؤثر من الرئيس السيسي للفنانة هبة مجدي
وكالة فارس: إيقاف ناقلة نفط هندية خلال عبورها مضيق هرمز
ترامب: لولا وجودي لما كانت هناك إسرائيل الآن
الأرصاد: شبورة مائية كثيفة على الطرق غدا وأمطار خفيفة نهاية الأسبوع.. والحرارة لا تزال مرتفعة
التعليم تزف خبراً ساراً للحاصلين على مؤهل تربوي أثناء الخدمة
وزير الخارجية: مصر تولي أهمية خاصة لتعزيز قيم التعايش السلمي واحترام الآخر
فرنسا تجدد دعمها الكامل لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية
وزير التعليم يكشف تفاصيل خطة إلغاء الفترة المسائية بالمدارس الإبتدائية بحلول عام2027/ 2028
وزير الأوقاف يشهد ختم "صحيح البخاري" و"الشمائل المحمدية" للترمذي بمسجد الحسين
450 شرطيًا لتأمين مباراة ليون وفنربخشة في دوري أبطال أوروبا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مصطفى شوبير يتراجع ويوافق على التجديد للأهلي مقابل 80 مليون جنيه.. والتوقيع خلال ساعات | خاص

مصطفى شوبير
مصطفى شوبير
عمرو مصطفى

كشف مصدر داخل النادي الأهلي، في تصريحات خاصة، عن تطورات جديدة في ملف تجديد عقد مصطفى شوبير، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم، خلال الفترة الحالية.

مصطفى شوبير يجدد للأهلي خلال ساعات 

 

وقال المصدر إن مصطفى شوبير تراجع عن شروطه السابقة بشأن تجديد عقده مع النادي الأهلي، والتي كانت تتضمن وضع بند يسمح له بخوض تجربة الاحتراف الخارجي عقب نهاية الموسم الأول، مقابل 2 مليون يورو، إلى جانب رغبته في أن يكون العقد الجديد لمدة موسم واحد فقط بخلاف الموسم الحالي.

وأوضح المصدر أن مصطفى شوبير وافق على تجديد عقده مع الأهلي لمدة موسمين قادمين مقابل 80 مليون جنيه، مع إلغاء بند الشرط الجزائي الخاص بالسماح له بالرحيل لخوض تجربة الاحتراف الخارجي بعد الموسم الأول.

شوبير يتراجع عن شروطه مع الأهلي 

 

وأضاف أن الطرفين توصلا إلى اتفاق نهائي بشأن جميع تفاصيل العقد الجديد، ومن المقرر أن يتم تجديد عقد مصطفى شوبير رسميًا خلال الساعات المقبلة، ليواصل الحارس مشواره مع القلعة الحمراء.

ويأتي تجديد عقد شوبير في إطار حرص إدارة الأهلي على الحفاظ على العناصر الأساسية بالفريق، وتأمين استمرار الحارس ضمن صفوف الفريق خلال الفترة المقبلة.

أحمد شوبير: الأهلي فوق الجميع.. ومحدش يقدر يتشرط عليه

 

وجه الإعلامي أحمد شوبير رسالة قوية عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، بالتزامن مع الجدل المثار حول تجديد تعاقد مصطفى شوبير مع النادي الأهلي.

وقال شوبير: «محدش يقدر يتشرط على الأهلي ولا ينفع حد يتشرط على الأهلي، لأن الأهلي خيره على كل أبنائه».

وتأتي تصريحات شوبير في ظل ما تردد عن وجود مطالب من مصطفى شوبير خلال مفاوضات تجديد عقده مع الأهلي، خاصة بشأن وضع بند يسمح له بالرحيل للاحتراف الخارجي.

مصطفى شوبير الأهلي عقد مصطفى شوبير فريق الأهلي الدوري المصري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

اعترافات المتهم بإنهاء حياة خطيب شقيقته بعد اكتشاف حملها منه

اسرة النرجس

«قعدت معاهم ساعة وأنا حاسم أمري والتورتة كلمة السر».. اعترافات مثيرة للمتهم في واقعة إنهاء حياة أسرة التجمع

وزير التربية والتعليم

لسد العجز.. قرارات جديدة بشأن إجراءات مسابقة 30 ألف معلم للدفعة الخامسة

رئيس مجلس الوزراء

الحكومة توافق على 12 قرارا جديدا اليوم.. إليك التفاصيل

سامح فهمي

للتاريخ.. سامح فهمي يكشف حكاية سبيكة الذهب التي وصلت لمبارك من قريب مرسي

ميدو

إعلامي يرد على ميدو بشأن ركلة جزاء الأهلي

امام والدردير

تعليق غير متوقع من عمرو الدردير بعد تجديد عقد إمام عاشور مع الأهلي

التاكسي الطائر

​التاكسي الطائر في مصر.. أسعار ومواعيد رحلات المستقبل بعيدا عن الزحام

ترشيحاتنا

النقل البري تؤكد أهمية الزيارات الميدانية إلى مواقع العمل والإنتاج

النقل البري تؤكد أهمية الزيارات الميدانية إلى مواقع العمل والإنتاج

القاء مخلفات خطرة سائلة على أحد أحواض بحيرة مريوط بالإسكندرية

ضبط سيارة نقل تلقي مخلفات خطرة سائلة على أحد أحواض بحيرة مريوط بالإسكندرية

خلال الاجتماع

وزير الكهرباء يبحث تنفيذ مشروع متكامل لتحلية مياه البحر بمنطقة الضبعة

بالصور

أعراض تكيس المبايض.. 10 علامات خطيرة لا تتجاهليها

اعراض تكيس المبايض
اعراض تكيس المبايض
اعراض تكيس المبايض

قبل المدارس.. طريقة عمل الناجتس لوضعه في اللانش بوكس

.طريقة عمل الناجتس
.طريقة عمل الناجتس
.طريقة عمل الناجتس

زيت الزيتون.. فوائده الصحية للبشرة والشعر

زيت الزيتون.. فوائده الصحية للبشرة والشعر
زيت الزيتون.. فوائده الصحية للبشرة والشعر
زيت الزيتون.. فوائده الصحية للبشرة والشعر

ياسمين عز تثير الجدل بفستان جريء

ياسمين عز تثير الجدل بفستان جرئ
ياسمين عز تثير الجدل بفستان جرئ
ياسمين عز تثير الجدل بفستان جرئ

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: التقييم المدرسي وعقدة الصفوف الأولى

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: نقابة الإعلاميين.. كيان وُلد لضبط المشهد الإعلامي وحماية المهنة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عالم جديد 2

أحمد سالم نويصر - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: المصريون وسيدنا النبي.. حب لا تحدّه حدود

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: أتيليه القاهرة.. المكان الذي يشبهنا!

المزيد