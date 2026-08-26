عرض بـ 50 مليون جنيه إسترليني.. ليفربول يتحرك لضم إسماعيلا سار

كشف الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو عن تحرك جديد من جانب نادي ليفربول للتعاقد مع السنغالي إسماعيلا سار، لاعب كريستال بالاس، خلال فترة الانتقالات الحالية.

وكتب رومانو عبر حسابه على منصة «إكس»: «ليفربول قدم عرضًا بقيمة نحو 50 مليون جنيه إسترليني للتعاقد مع إسماعيلا سار، واللاعب يرغب في الانتقال إلى الريدز».

ويأتي تحرك ليفربول في إطار مساعي النادي الإنجليزي لتدعيم صفوفه خلال فترة الانتقالات، حيث دخل سار دائرة اهتمامات الفريق في ظل المستويات التي قدمها مع كريستال بالاس.

وبحسب ما ذكره رومانو، فإن رغبة اللاعب تمثل عاملًا مهمًا في المفاوضات، بعدما أبدى إسماعيلا سار انفتاحه على الانتقال إلى صفوف ليفربول خلال الفترة المقبلة.

وتترقب جماهير ليفربول تطورات المفاوضات بين النادي وكريستال بالاس، خاصة في ظل قيمة العرض المقدمة، وما إذا كانت ستقود إلى التوصل لاتفاق نهائي بشأن انتقال اللاعب السنغالي إلى «الريدز».