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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

جيمي كاراجر يصدم جماهير ليفربول: لا أعتقد أننا سننافس على الدوري

جيمي كاراجر
جيمي كاراجر
محمد بدران   -  
ميرنا محمود

أبدى جيمي كاراجر، أسطورة نادي ليفربول الإنجليزي، تشاؤمه بشأن قدرة فريقه على المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز خلال الموسم الحالي، مشيرًا إلى أن احتلال أحد المراكز المؤهلة إلى دوري أبطال أوروبا سيكون نتيجة مرضية بالنسبة له.

وقال كاراجر، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام إنجليزية، إنه لا يتوقع أن يدخل ليفربول بقوة في سباق المنافسة على لقب البريميرليج هذا الموسم، في ظل صعوبة المنافسة وقوة الفرق الموجودة على الساحة.

وأضاف أسطورة الريدز: «لا أعتقد أن ليفربول سينافس على الدوري هذا الموسم».

وتابع كاراجر تصريحاته بنبرة ساخرة، قائلًا: «إذا تأهل ليفربول إلى دوري أبطال أوروبا سأكون سعيدًا للغاية»، قبل أن يضيف ضاحكًا، في إشارة إلى انخفاض سقف توقعاته بشأن الفريق خلال الموسم الجاري.

وتأتي تصريحات كاراجر في وقت يسعى فيه ليفربول إلى الحفاظ على مكانته بين كبار الدوري الإنجليزي، وسط منافسة قوية على المراكز المتقدمة، في الوقت الذي يطمح خلاله الفريق إلى تحقيق نتائج أفضل على المستويين المحلي والأوروبي.

ويُعد جيمي كاراجر أحد أبرز رموز ليفربول، حيث قضى مسيرته الكروية بالكامل تقريبًا داخل قلعة «أنفيلد»، قبل أن يتحول إلى العمل في مجال التحليل الرياضي، ويشتهر بتصريحاته الصريحة والمثيرة للجدل بشأن فريقه السابق.

جيمي كاراجر ليفربول الدوري الإنجليزي الممتاز دوري أبطال أوروبا

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