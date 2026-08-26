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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

هل يجب الوضوء لقراءة القرآن من الموبايل أو التلفزيون؟.. أمين الإفتاء يجيب

الوضوء
الوضوء
أحمد سعيد

أجاب الشيخ محمود الطحان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد من أحد المتابعين يقول فيه: "هل يجب الوضوء عند قراءة القرآن من شاشة التلفزيون أو الموبايل؟".

هل يشترط الوضوء لقراءة القرآن من شاشة التلفزيون أو الهاتف؟

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الثلاثاء، أن قراءة القرآن من شاشة التلفزيون أو الهاتف المحمول أو الأجهزة الإلكترونية لا يُشترط لها الوضوء.

وأشار إلى أن الوضوء يكون شرطًا عند مس المصحف الورقي، مستشهدًا بقول الله تعالى: "لا يمسه إلا المطهرون"، وهو ما ينطبق على المصحف المعروف.

وأضاف أن الأجهزة الإلكترونية مثل الهاتف أو التابلت لا تُعد مصحفًا ورقيًا، وبالتالي يجوز القراءة منها دون وضوء، خاصة في الظروف التي يصعب فيها الوضوء، مثل العمل أو المواصلات.

وأكد أن الأفضل والأكمل لقارئ القرآن أن يكون على طهارة عند القراءة، تعظيمًا لكلام الله سبحانه وتعالى، مع بقاء الجواز دون وضوء في حالة القراءة من الوسائل الإلكترونية.

الشيخ محمود الطحان أمين الفتوى بدار الإفتاء دار الإفتاء الإفتاء الوضوء قراءة القرآن من الموبايل

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