أكد مندوب فلسطين بالأمم المتحدة، أن إسرائيل تتوسع في الاستيطان لتدمير الدولة الفلسطينية، حسبما افادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .
وقال مندوب فلسطين بالأمم المتحدة: إسرائيل تعمل للقضاء على خطة ترامب بشأن غزة.
وأضاف مندوب فلسطين بالأمم المتحدة: إسرائيل تتعمد حرمان الفلسطينيين من حقوقهم المشروعة".
وتابع مندوب فلسطين بالأمم المتحدة: “إسرائيل تواصل انتهاك القانون الدولي من خلال خطط التوسع الاستيطاني”.
وأكمل مندوب فلسطين بالأمم المتحدة:" يجب العمل لضمان امتثال إسرائيل بالقانون الإنساني الدولي، وعلى دول العالم وقف المعاملات التجارية والمالية مع المستوطنات الإسرائيلية".