أكد مندوب فلسطين بالأمم المتحدة، أن إسرائيل تتوسع في الاستيطان لتدمير الدولة الفلسطينية، حسبما افادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .

وقال مندوب فلسطين بالأمم المتحدة: إسرائيل تعمل للقضاء على خطة ترامب بشأن غزة.

وأضاف مندوب فلسطين بالأمم المتحدة: إسرائيل تتعمد حرمان الفلسطينيين من حقوقهم المشروعة".

وتابع مندوب فلسطين بالأمم المتحدة: “إسرائيل تواصل انتهاك القانون الدولي من خلال خطط التوسع الاستيطاني”.

وأكمل مندوب فلسطين بالأمم المتحدة:" يجب العمل لضمان امتثال إسرائيل بالقانون الإنساني الدولي، وعلى دول العالم وقف المعاملات التجارية والمالية مع المستوطنات الإسرائيلية".