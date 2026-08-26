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رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

النقل البري تؤكد أهمية الزيارات الميدانية إلى مواقع العمل والإنتاج

النقل البري تؤكد أهمية الزيارات الميدانية إلى مواقع العمل والإنتاج
النقل البري تؤكد أهمية الزيارات الميدانية إلى مواقع العمل والإنتاج
الديب أبوعلي

أكد أشرف الدوكار، رئيس النقابة العامة للعاملين بالنقل البري، أهمية الزيارات الميدانية التي تنظمها النقابة لمواقع العمل والإنتاج، باعتبارها وسيلة للتعرف عن قرب على أوضاع العاملين، ومتابعة مدى توفير بيئة عمل مناسبة، وتعزيز التواصل المباشر بين التنظيم النقابي والعمال.

جاء ذلك خلال زيارة وفد النقابة العامة للعاملين بالنقل البري، برئاسة أشرف الدوكار، لشركة كينج لونج لصناعة سيارات الميكروباص والأتوبيسات، والتي تأسست عام 1988، بحضور عدد من أعضاء مجلس إدارة النقابة، وهم إبراهيم قشطة، وناصر عبد الوارث، وجمال فاروق، ووائل وفقي، إلى جانب كارولين سمير، مسؤولة العلاقات الدولية بالنقابة.

والتقى وفد النقابة خلال الزيارة باللجنة النقابية بالشركة، حيث استعرض الجانبان أوضاع العاملين والخدمات المقدمة لهم.

وأكدت اللجنة النقابية حرصها على الحفاظ على حقوق العاملين ومصالحهم، إلى جانب الاهتمام بالخدمات الطبية، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة، وتشجيع التنافس الإيجابي بين العاملين من خلال تكريم العامل المثالي وتحفيز المتميزين.

صناعة سيارات الميكروباص والأتوبيسات

وتأتي الزيارة في إطار اهتمام النقابة العامة للعاملين بالنقل البري بالتعرف على أحدث التطورات التي يشهدها قطاع صناعة وسائل النقل، خاصة في ظل الاتجاه العالمي نحو التحول إلى وسائل نقل أكثر كفاءة وأقل تأثيرًا على البيئة.

وأعرب أشرف الدوكار عن سعادته بما شاهده خلال الزيارة، مشيدًا بما وصلت إليه الشركة من تطور في منتجاتها وخطوط إنتاجها، موضحًا أن «كينج لونج» لم تعد تقتصر على إنتاج الأتوبيسات التقليدية، وإنما اتجهت إلى إنتاج أتوبيسات تعمل بالكهرباء وأخرى تعمل بالسولار، إلى جانب تطوير وحدات نقل صغيرة تعمل دون سائق.

وأشار الدوكار إلى أن التطور التكنولوجي الذي يشهده قطاع النقل يفرض على التنظيم النقابي مواكبة هذه التحولات، والعمل على رفع وعي العاملين وتأهيلهم للتعامل مع التقنيات الحديثة، بما يحافظ على فرص العمل ويعزز قدرة العمال على المنافسة في سوق عمل سريع التغير.

وتعد «كينج لونج» من الشركات المتخصصة في صناعة الحافلات ووسائل النقل، وتمتد منتجاتها إلى العديد من الأسواق العالمية، حيث تعمل في مجالات نقل الركاب والسياحة والنقل الجماعي، كما توسعت في السنوات الأخيرة في الأسواق الدولية من خلال مبيعات المركبات وتوريد مكونات التجميع والدعم الفني.

وأكد وفد النقابة أن التواصل مع اللجان النقابية داخل الشركات يمثل أحد المحاور الرئيسية للعمل النقابي، ويسهم في رصد احتياجات العاملين، ودعم حقوقهم، وتعزيز التعاون بين أطراف العمل، بما يحقق التوازن بين مصالح العمال واستدامة وتطوير المنشآت الصناعية.

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