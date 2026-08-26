شتمته ونزلت جري من العربية.. القبض على صاحبة فيديو السيارة بالإسكندرية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى يتضمن تضرر قائد سيارة "أجرة" من إحدى السيدات لتعديها عليه بالسب والقذف لخلافات بينهما حول قيمة الأجرة حال استقلالها السيارة رفقته بالإسكندرية.

بالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن ، وأمكن تحديد السيارة "الأجرة سارية التراخيص" وقائدها (مقيم بدائرة قسم شرطة ثان الرمل) ، وبسؤاله قرر أنه بتاريخ 24/ الجارى وأثناء استقلال إحدى السيدات "لا يعلم بياناتها" السيارة رفقته بدائرة قسم شرطة أول الرمل نشب بينهما خلاف حول قيمة الأجرة قامت السيدة المذكورة على أثرها بالتعدى عليه بالسب والقذف وتهديده بإلحاق الأذى به وحال علمها بقيامه بتصويرها قامت بالنزول من السيارة.

أمكن تحديد وضبط السيدة الظاهرة بمقطع الفيديو (موظفة بإحدى الشركات – مقيمة بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه) ، وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.