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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

لجنة الانتخابات الفلسطينية تنفذ تدريبات ميدانية في غزة استعدادًا للانتخابات التشريعية

لجنة الانتخابات المركزية في فلسطين
لجنة الانتخابات المركزية في فلسطين
أ ش أ

 أعلنت لجنة الانتخابات المركزية في فلسطين تنفيذ برامج تدريبية ولقاءات تنسيقية وميدانية في قطاع غزة، ضمن استعداداتها للانتخابات التشريعية المقررة في 28 نوفمبر المقبل.

وأوضحت اللجنة - في بيان صحفي اليوم /الأربعاء/ - أنها نفذت برنامجًا تدريبيًا متخصصًا لبناء قدرات مدربي الدوائر الانتخابية وموظفي الإجراءات في قطاع غزة، استهدف 36 موظفًا وموظفة من طواقمها العاملة، بالتزامن مع تدريب 45 مدربًا وموظفًا وموظفة في الضفة الغربية.

وأشارت إلى أن البرنامج ركز على تطوير المهارات التدريبية، وإدارة المراكز الانتخابية، وتعريف المشاركين بالإجراءات الانتخابية وتطبيقها ميدانيًا، خصوصًا في مرحلة الترشح المقرر انطلاقها في 26 سبتمبر المقبل.

وكانت اللجنة قد أعادت فتح مكاتبها في قطاع غزة واستأنفت أعمالها الميدانية والتنفيذية، كما استكملت توظيف طواقمها الفنية والميدانية، استعدادًا لإدارة المراحل المقبلة من العملية الانتخابية.

من جهة أخرى، عقدت اللجنة في قطاع غزة لقاءين منفصلين مع ممثلي وسائل الإعلام ومؤسسات المجتمع المدني، أطلعتهم خلالهما على الترتيبات والاستعدادات الجارية، وبحثت معهم سبل تعزيز الشراكة بما يسهم في ضمان رقابة فاعلة وتغطية صحفية مهنية ومتوازنة للعملية الانتخابية.

وأكدت اللجنة أن الاستعدادات للانتخابات التشريعية تُنفذ بالتوازي في الضفة الغربية وقطاع غزة، مشيرة إلى جاهزيتها لإطلاق مرحلة الترشح في 26 سبتمبر المقبل في المحافظات الشمالية والجنوبية في الوقت ذاته، في إطار وحدة العملية الانتخابية وشمولها مختلف محافظات الوطن.

لجنة الانتخابات المركزية فلسطين غزة قطاع غزة

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