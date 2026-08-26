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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

بعد فوزه بأول جائزة سينمائية في الذكاء الاصطناعي.. المخرج أحمد صالح يصل القائمة النهائية لمهرجان بورانو في فينيسيا

المخرج أحمد صالح
المخرج أحمد صالح
تقى الجيزاوي

وصل المخرج أحمد صالح للقائمة النهائية قي قائمة المتنافسين على الجائزة الكبرى لمهرجان 
Burano artificial  intelligence film festival والمعروف اختصارا باسم Baiff ، والذي يقام في الفترة من ١٣ ل ١٧ من أكتوبر القادم. 

ووصل صالح بفيلم 
Crossfire echoes
للقائمة القصيرة للمهرجان وكان الفيلم قد  فاز من قبل بالجائزة الفضية من مهرجان 
K - culture ai international film festival.

المخرج أحمد صالح 
وأحمد صالح هو مخرج مصري قدم الكثير من الأعمال الناجحة منها أفلام حرب اطاليا والديلر و أنا وابن خالتي و العديد من المسلسلات الناجحة مثل حكايات جروب الماميز و توبة و ضل راجل و ليالينا ٨٠ و بحر و ابو جبل و ايوب و لحظات حرجة وحرمت يا بابا.

المخرج أحمد صالح Burano artificial intelligence film festival K culture ai international film festival

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