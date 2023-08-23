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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

المخرج أحمد صالح ينتهي من تصوير "أنا وابن خالتي" أواخر الشهر المقبل

المخرج أحمد صالح
المخرج أحمد صالح

يكثف المخرج أحمد صالح، ساعات تصوير فيلم "أنا وابن خالتي" للانتهاء من التصوير أواخر الشهر المقبل؛ استعدادا لتجهيز الفيلم لطرحه في دور العرض السينمائي خلال الفترة المقبلة.

وتدور أحداث فيلم "أنا وابن خالتي" في إطار كوميدي اجتماعي، حول شخصين يقعان في عدة مغامرات لكل منهما مغامرة في حياته، ويواجهان عدة أزمات.

فيلم "أنا وابن خالتى" من تأليف دعاء عبد الوهاب وعمرو أبو زيد، ومن إخراج أحمد صالح، وبطولة كل من سيد رجب، بيومى فؤاد وهنادى مهنى، وعلى لوكا، إنعام سالوسة، 0من تأليف دعاء عبد الوهاب وعمرو أبو زيد، ومن إخراج أحمد صالح.

وكانت آخر مشاركات سيد رجب في السينما، في فيلم "ابن الحاج أحمد" بطولة شيكو وعدد كبير من الفنانين، كما ينتظر بدء تصوير فيلم ولاد رزق 2 مع المخرج طارق العريان.

أما الفنان بيومى فؤاد فمن المقرر أن يبدأ تصوير مشاهده في فيلم "فرقة الموت" مع الفنان أحمد عز ، خلال أكتوبر المقبل.

فيلم "فرقة الموت" من بطولة أحمد عز، منة شلبي، بيومي فؤاد والعمل من تأليف صلاح الجهيني، وإخراج أحمد علاء الديب.
 

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